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مقتل 8 عناصر من خلية حسم الإرهابية بعد اختبائهم في وكرين بالفيوم والشروق

الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:15 م
انفجار الأورام
انفجار الأورام
البهى عمرو
عرضت قناة إكسترا نيوز نبأ عاجلا عن مصدر أمني يفيد بأنه تم تحديد إرهابي من عناصر خلية «حسم» الإرهابية المنفذة لحادث الانفجار أمام معهد الأورام.

وكشفت الداخلية عن هوية الإرهابي، وأكدت أنه عضو حركة حسم الارهابية ويدعى عبد الرحمن خالد محمود وهو منفذ حادث معهد الأورام.

وتواصلت عملية الفحص والتتبع لخط سير السيارة المنفذة لحادث التفجير وتم تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية واستئذان النيابة لضبطهم.

وكشفت الداخلية عن مصرع 8 عناصر من خلية حسم الإرهابية بعد اختبائهم فى وكرين بالفيوم و الشروق، وتمت مداهمة الوكر الثاني فى الشروق أسفر عن مصرع 7 من العناصر الإرهابية وبحوزتهم اسلحة، وتمت مطابقة البصمة الوراثية لأشلاء المجمعة من مكان الحادث مع افراد اسرتهم.

يذكر أن معهد الأورام تعرض لخسائر مادية جراء تأثره بحادث انفجار سيارة اصطدمت بعدة سيارات أودت بحياة عدد من الشهداء المصريين ووقوع إصابات عديدة.

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