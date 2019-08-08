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ضبط مستلزمات طبية وأدوات تجميل مهربة من الصين مع راكب بمطار القاهرة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:20 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية وأدوات التجميل، مع راكب مصري قادم من الصين.

قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة القادمة من جوانزو، تم الاشتباه فى راكب مصري قادم من الصين، بتفتيش حقائبه تبين وجود كمية من أجهزة وأدوات التجميل والمستلزمات الطبية عبارة عن 25 جهاز لرسم التاتو و 760 سن يستخدم في أجهزة التاتو و21 بطارية إضافية لجهاز رسم التاتو و 10 أجهزة يستخدم في ازالة شعر الوجه و 15 حقنة مرقم عليها ultra ha fill hard bi phase و 100 سرنجة لحقن مرضى السكر بإجمالي 931 قطعة مخبأة بين طيات ملابسه .

وقرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى تحرير محضرى ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

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