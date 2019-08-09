بشائر تعافى الاقتصاد المصرى.. انخفاض معدلات التضخم والبطالة إنجاز غير مسبوق ..نواب: عنوان لاستقرار الأسعار.. ونزول الدولار ونجاح برنامج الإصلاح.. أهم الأسباب

- موازنة البرلمان تطالب بتوافق السياسة النقدية للبنك المركزي مع انخفاض التضخم

- برلمانى: سببان وراء انخفاض معدل التضخم إلى 7.8 %

- نائب يكشف أسباب تراجع معدلات التضخم إلى 7.8

- برلمانى: انخفاض معدل التضخم والبطالة في مصر إنجاز غير مسبوق في تاريخ الوطن



أكد عدد من النواب أن انخفاض معدل التضخم، إنجاز غير مسبوق لحكم الرئيس السيسي، ويؤكد أن هناك إدارة ناجحة للبلاد وسياسات اقتصادية ومالية رشيدة. خصوصا وأنه على مدى عقود لم يكن هذا يحدث أو بالأحرى لم يحدث أبدا



كما أشاروا إلى أن تراجع معدل التضخم إلى أقل مستوى له منذ 4 سنوات ليصل إلى 7.8٪ يعتبر عنوان استقرار الأسعار، وهذا شيء طبيعى لأن الدولار يتراجع أمام الجنيه، وبالتالى لابد أن ينخفض معدل التضخم ، وطالبوا بضرورة أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 3 % ، حتى تصبح مؤشرات انخفاض التضخم حقيقية، مما يؤدى إلى وجود حركة انتعاشة فى الأسواق ، بحيث يشغل المواطنين أموالهم فى الأسواق.



فى البداية قال الدكتور ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن تراجع معدل التضخم إلى أقل مستوى له منذ 4 سنوات ليصل إلى 7.8٪ يعتبر عنوان استقرار الأسعار، وهذا شيء طبيعى لأن الدولار يتراجع أمام الجنيه ، وبالتالى لابد أن ينخفض معدل التضخم.



وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مطلوب الآن أن تتماشى السياسة النقدية للبنك المركزى مع انخفاض التضخم ، حتى تقلل فوائد البنوك لكى يبدأ السوق فى العمل، مؤكدا أنه عندما نصل لرقم جيد فى معدلات التضخم سنجد هناك تغييرا فى السياسة النقدية.



وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن معدل التضخم يصل إلى نسبة 1.2 % فى الدول المتقدمة، وبالتالى حينما يصل فى مصر إلى 7.8 % فهذا أمر جيد، خاصة وأن معدل التضخم وصل منذ حوالى 4 سنوات إلى 33 %.



وقال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن انخفاض معدل التضخم إلى 7.8 % أمر طبيعي مقارنة بالعام الماضى.



وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه حينما ينخفض سعر الدولار فإن ذلك يؤثر على معدلات التضخم ، حيث نجد أن فجوة الدولار امتصت جزءا كبيرا من التضخم.



وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن السبب الثانى لانخفاض معدلات التضخم يتمثل فى انخفاض القوى الشرائية نتيجة وجود أموال كافية داخل البنوك فى ظل وجود الشهادات الادخارية حوركة السوق الضعيفة بعد ركود الأسواق.



وطالب بضرورة أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 3 % ، حتى تصبح مؤشرات انخفاض التضخم حقيقية، مما يؤدى إلى وجود حركة انتعاشة فى الأسواق ، بحيث يشغل المواطنين أموالهم فى الأسواق.



وقال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم إلى أقل مستوى له منذ 4 سنوات ليصل إلى 7.8٪ يعتبر كلام دقيق وإحصائية مضبوطة.



وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن معدل التضخم وصل منذ 4 سنوات إلى 33 % حتى تراجع الآن فى تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى 7.8 % ، مؤكدا أن هذا التراجع جاء نتيجة أن القوة الشرائية للجنيه متماسكة وارتفعت.



وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أنه من ضمن أسباب تراجع معدل التضخم أيضا هو أننا قللنا حجم الاستيراد وزودنا الصادرات ، بالإضافة إلى زيادة قيمة الجنيه أمام الدولار، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الاحتياطى النقدى، كما أن الدولة تسدد ما عليها من التزامات سواء فى شراء المواد الإستراتيجية أو سداد الديون الخارجية.



وقال النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب، إن انخفاض معدل البطالة والتضخم، إنجاز غير مسبوق لحكم الرئيس السيسي، ويؤكد أن هناك إدارة ناجحة للبلاد وسياسات اقتصادية ومالية رشيدة. خصوصا وأنه على مدى عقود لم يكن هذا يحدث أو بالأحرى لم يحدث أبدا.



منوها في بيان له ، أن انخفاض معدل التضخم إلى 7,8 %، مقابل 8,9 % خلال الشهر السابق، و13% في نفس الشهر من العام الماضي 2018، مؤشر جيد، يؤكد أن هناك تزايدًا في الإنتاج، وضبطًا للأسواق.



كما شدد محمود على أن انخفاض البطالة في الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 7,5% مقارنة بـ 8,1% في الربع الأول، يؤكد أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة تسير في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى ان مصر تسير بقوة نحو المستقبل وتتغلب على كافة مشاكلها الاقتصادية.

