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رئيس جامعة بنها يبحث مع ممثلي هواوي سبل التعاون..صور

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:16 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها المهندس يسري عتلم الرئيس التنفيذي لأكاديمية هواوي في مصر لبحث امكانية انشاء برامج لأكاديمية هواوي لتأهيل وتطوير مهارات الكوادر البشرية والخريجين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والدكتور هشام البطش المشرف على تخطيط البرامج وشئون الوحدات ذات الطابع الخاص بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق الششتاوى وكيل الكلية للدراسات العليا ومدير مركز نظم المعلومات والدكتور ايمن سمير مدير مركز الابتكارات بالجامعة.

واشار الدكتور السعيد الي ان جامعة بنها تسعي الي نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك لتنمية وصقل المواهب الخاصة بالخريجين مما يساهم في خلق مزيدا من فرص العمل وتشجيع المشاركة في المجتمع الرقمي على المستوى الاقليمي والدولي.

وقال المهندس يسرى عتلم أن برنامج هواوي لتكنولوجيا المعلومات هو برنامج تعليمي غير هادف للربح ويقوم بمنح جامعة بنها حق تقديم دورات تدريبية في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات للخريجين تلبية لمتطلبات صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
رئيس جامعة بنها يبحث مع ممثلي هواوي سبل التعاون..صور
رئيس جامعة بنها يبحث مع ممثلي هواوي سبل التعاون..صور
رئيس جامعة بنها يبحث مع ممثلي هواوي سبل التعاون..صور

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