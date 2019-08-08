بعد انتشارها في سنغافورة.. تعرف على أبرز مناطق حمى الضنك





تؤدي حمى الضنك المتوسطة إلى حمى شديدة وطفح جلدي وألم في المفاصل والعضلات، يمكن أن يؤدي أحد أشكال حمى الضنك الشديدة والمعروف باسم حمى الضنك النزفية إلى نزيف وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم (صدمة) والوفاة.



وتوجد ملايين الحالات من الإصابة بعدوى حمى الضنك حول العالم كل عام، حيث إن حمى الضنك أكثر شيوعًا في جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادي الغربية، ولكن أصبح هذا المرض يزداد بسرعة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.



ويعمل الباحثون على لقاحات لحمى الضنك. تعد أفضل وسيلة للوقاية حتى الآن خفض الإصابة من لدغات البعوض في المناطق التي تنتشر بها حمى الضنك، ومن أبرز الدول التي ينتشر بها حمى الضنك، وتشمل:



شبه القارة الهندية

جنوب شرق آسيا

جنوب الصين

تايوان

جزر المحيط الهادي

الكاريبي (باستثناء كوبا وجزر كايمان)

المكسيك

أفريقيا

أمريكا الوسطى والجنوبية (باستثناء تشيلي ، باراجواي ، والأرجنتين)

تعد حمى الضنك مرضا يُنقل بالبعوض وتحدث في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم.