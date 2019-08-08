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رئيس بعثة الحج يزور مخيمات التضامن بـ عرفات.. صور

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:47 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
اجرى وزير الري والموارد المائية ورئيس بعثة الحج المصري، اليوم، زيارة تفقدية لمخيمات عرفات للبعثات المصرية الثلاث حيث تفقد بحضور ايمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى المخيمات الخاصة لحجيج الجمعيات الأهلية بعرفات والتى تم تجهيزها لاستقبال ١٢ الف حاجا من ضيوف الرحمن.

وتفقد رئيس بعثة الحج، خدمات الإقامة والإعاشة بالمخيمات حيث تستمع رئيس بعثة الحج المصرى الى شرح توضيحي من رئيس بعثة التضامن الاجتماعى حول جاهزية المخيمات لاستقبال ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن الخيم المانية الصنع ومجهزة بتكييفات فريون ومراوح وتم تجهيزها بالوسائل المساعدة من اللافتات الإرشادية على كل خيمة والتى تسهل على الحاج التعرف على الخيمة الخاصة به حيث أكد عبد الموجود ان المخيم تم إعداده بشكل يليق بالحجيج المصريين .

وأثني رئيس البعثة على الجهد المبذول والتجهيزات بالمخيم متفقدا المسارات والطرق الخاصة بالحجيج مؤكدا على بذل أقصى جهد لخدمة ضيوف الرحمن .

ومن المقرر ان يشهد غدا الجمعة ٨ من ذوى الحجة تصعيد ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية بعرفات وفق خطة تفويج متكاملة على ان يبدء التفويج بعد الصلاة ويستمر حتى السادسة من مساء الجمعة وتم وضع خطة بالتنسيق مع الجانب السعودى وان التصعيد سيتم من خلال ٢٨١ حافلة مكيفة ومجهزة.

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