القاهرة السينمائي يستضيف النسخة الأولى لـ"جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية"

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن استضافة "جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية" للمرة الأولى، في دورته 41 التي تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل.



وتمنح هذه الجوائز لجنة مكونة من 30 ناقدا عربيا، يختارون الأعمال الفائزة من بين أفضل إنتاج السينما الأوروبية خلال عام 2019، على أن يتم توزيعها في ليلة خاصة تقام ضمن فعاليات "القاهرة السينمائي"، بشراكة مع مركز السينما العربية ومنظمة (ترويج السينما الأوروبية -European Film Promotion).



رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي محمد حفظي، أعرب عن سعادته لاستضافة الدورة 41، "جوائز النقاد العرب للأفلام الأوربية" في دورتها الاولى، مشيرا إلى أن مهرجان القاهرة ولد من رحم النقد السينمائي، وأبرز من صنعوا تاريخه الطويل كانوا من النقاد؛ لذا فإن حدثا يرتبط بالنقاد في المنطقة العربية كان لابد وأن يحتضنه مهرجان القاهرة.



وأكد "حفظي" أن مهرجان القاهرة، سيوفر كل الدعم لظهور الفعالية بأفضل شكل ممكن، حتى يكون ضيوف هذه الدورة سفراء لمهرجان القاهرة ولمصر في الدورات المقبلة، متمنيا أن يستمر التعاون مع شركاء المهرجان المحليين والدوليين، لتنظيم مثل هذه الفعاليات الإيجابية للمهرجان ولصناعة السينما المصرية والعربية.



أما سونيا هاينن العضو المنتدب لـ European Film Promotion، فاعتبرت توزيع جوائز النقاد العرب للأفلام الأوربية في مهرجان القاهرة السينمائي خطوة جديدة نحو الترويج للأفلام الأوروبية في العالم العربي، موجهة الشكر لـ"القاهرة السينمائي" على منحهم هذه المنصة الهامة لتقديم الجوائز ودعوة الفائزين.