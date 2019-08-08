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توفيق عكاشة: مشاهدو برنامجي لا يقلون عن 70 مليونا

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:15 م
صدى البلد
أيمن سعيد
قال الإعلامى توفيق عكاشة "محدش يديني ورق اقرأ منه لانه لا حد بيسألنى هطلع اقول ايه ولا احد يعلم ما سأقول" مشيرا الى حريته التامة فيما يقدمه في برنامجه .

وأضاف عكاشة فى برنامج "مصر النهاردة " ان الجميع يعلم بأن حديثه من أجل هذا الوطن والدولة ولذلك لا يسأله أحد عن شئ قائلا" لا يمر على أوراق نهائيا ولا يوجد شخص يقول لى ما اقول وما لا اقول ".

وتابع: ان عدد مشاهداته بالنسبة لباقى البرامج كبير بعد نشر أجزاء من حلقاته على السوشيال ميديا.

واستكمل: ان هذا البرنامج كان يشاهده ما لا يقل عن 70 الى 80 مليون مشاهد مشيرا إلى أنه فى الوقت الحالى يصل الى حوالى 10 ملايين مشاهد.

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