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توفيق عكاشة: توقعاتى صائبة بسبب كلمة حق تقربنى من الله

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:31 م
صدى البلد
أيمن سعيد
قال الإعلامى توفيق عكاشة إنه إذا تعرض لضغط ليقول كلاما غير مقتنع به سيتحدث فى شئ آخر دون هذا الموضع مشيرا الى انه لا يخشى ان يقول كلمة الحق .

وأضاف عكاشة فى برنامجه "مصر النهاردة " ان من يقول كلمة الحق سيتحمل مشاكلها مشيرا الى انه لم يعتذر عن العمل لان لديه رسالة يريد توصيلها للناس لانها أمانة .

وتابع ان التوقعات الصائبة التى يصل اليها عن الأحداث دائما تكون بسبب كلمة الحق التى يقولها مشيرا الى ان صلته القوية مع الله سبب توقعاته الصائبة .

واستكمل أنه قبل حادث معهد الاورام كان يتوقع ما سيحدث مستشهدا بحلقة سابقة والتى قال فيها " ان الاعداء قبل موسم السياحة القادم يريد ون الاضرار بمصر والمصريين. 

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