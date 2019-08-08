شاهد.. خط سير سيارة انفجار معهد الاورام في شوارع القاهرة

أفادت وزارة الداخلية، في بيان عاجل لها، عن مقتل 8 عناصر إرهابية من خلية حسم الارهابية بعد اختبائهم في وكرين بمركز إطسا بالفيوم والشروق.



وكشفت الوزارة عن خط سير السيارة المستخدمة في انفجار معهد الاورام، حيث تحركت من أمام مبني رئاسة حي النزهة، كما ظهرت في شارع صلاح سالم، ومن ثم أمام حديقة الازهر، ثم شارع صلاح سالم بإتجاه سور مجرى العيون، ثم بإتجاه شارع القصر العيني، ثم السير عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل.



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وكشف بيان صادر عن الوزارة الاجهزة الامنية نجحت في تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية المنفذة لحادث الأنفجار الذي وقع امام معهد الأورام، وان عضو حركة حسم الارهابية عبد الرحمن خالد محمود، واسمه الحركي "معتصم" ومطلوب ضبطه واحضاره في عدة قضايا، هو منفذ حادث الانفجار الذي وقع امام معهد الاورام.



واعترف المتهم حسام عادل أحمد محمد حركي "معاذ" أحد عناصر الرصد والدعم اللوجيستي بحركة حسم التابعة لتنظيم الاخوان الارهابي، من مواليد 1 مايو عام 1998 ومقيم بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، بإشتراكه في عملية انفجار معهد الاورام.



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وقال الارهابي حسام عادل انضميت لحركة حسم في عام 2018، واسمي الحركي "معاذ"، وكنت اعمل في مجال الدعم اللوجيستي.



واضاف الارهابي، كنا نحصل على تكليفات من مسئولي التنظيم من تركيا والسودان وفي الفترة الاخيرة اخد المعتصم "المتهم بتنفيذ عملية انفجار معهد الاورام" تكليف بنقل كمية كبيرة من المتفجرات لمنطقة معينة الي ان يحصل على تكليف تكليف أخر.



وتابع الارهابي حسام، قمت بترتيب زيارة لعبدالرحمن قبل حادث معهد الاورام بيوم في حديقة الازهر لتوديع اهله.



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وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام معهد الأورام، أظهر مبدئيا أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.



وأكد بيان، صادر عن الوزارة، أن الأجهزة المعنية قامت بإجراء الفحص والتحرى وجمع المعلومات، حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر.



وأشار الفحص الفنى إلى أن السيارة كانت بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.



وتشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها فى تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.



وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.



ويجري استكمال عمليات الفحص والتحرى وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة فى هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.