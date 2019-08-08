مكرم محمد أحمد وضياء رشوان في عزاء عبدالعظيم درويش مدير تحرير الأهرام.. صور

حرص الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الاعلى للإعلام، والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، على المشاركة فى عزاء الكاتب الصحفي الراحل عبد العظيم درويش مدير تحرير جريدة الأهرام، المقام حاليا بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر، ويتلقى العزاء عدد من أفراد أسرة الراحل والأصدقاء ورجال الصحافة المصرية.



وشيعت جنازة الكاتب الصحفي عبد العظيم درويش، أمس عقب صلاة المغرب، من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، قبل دفنه في مقابر باب الوزير.



يذكر أن الراحل عبد العظيم درويش، التحق للعمل بمؤسسة الأهرام عام 1975، وتدرج في مناصبها على مدار ما يزيد على 44 عامًا؛ حيث عمل محررًا للشئون العمالية منذ التحاقه بالأهرام وحتى عام 1980، ثم محررًا للشئون الحزبية والبرلمانية حتى عام 1992، ثم نائبًا لقسم الأخبار حتى عام 1997.



وبعد مسيرة حافلة من العمل داخل مؤسسة الأهرام، أرسلته المؤسسة العريقة للعمل مديرًا لمكتبها بأثينا منذ يناير 1997 حتى يونيو 2002، ثم عاد ليرأس قسم الأخبار حتى 2005، ليقع الاختيار عليه بعدها ليكون مديرًا للتحرير منذ عام 2005 وما تلاها من السنوات.



وكان للكاتب الصحفي عبد العظيم درويش، مقال دوري بالأهرام، كما أنه كان يكتب لعدة صحف مصرية وعربية أخرى.