توفيق عكاشة: الشعب المصري مستهدف بسبب النجاحات الاقتصادية

قال الإعلامى توفيق عكاشة ان المؤسسات المالية العالمية تحدثت عن صعود مصر الاقتصادى غير المتوقع وتصدرها الدول التى حققت نموا اقتصاديا بالشرق الاوسط.



وأضاف عكاشة فى برنامجه "مصر اليوم" ان نتائج هذه النجاحات كانت استفزازية لكل من يريد الدمار للشعب المصرى.



وتابع ان من تسبب فى ان تحتل مصر المركز الاول فى النمو الاقتصادى متفوقة على دول العالم، هو الشعب المصري ولذلك الشعب هو المستهدف.



واستكمل ان الحادث الارهابي بمعهد الأورام موجه توجيها كاملا ضد الشعب المصري فقراء واغنياء بكافة فئاته.