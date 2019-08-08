توفيق عكاشة: الهدف من حادث معهد الاورام الإرهابي ضرب السياحة

قال الإعلامى توفيق عكاشة ان كل من يهاجم الإعلام المصرى كل اتهاماته باطلة، مشيرا الى ان المقصود من الحادث الإرهابي بمعهد الأورام ضرب السياحة المصرية.



وأضاف عكاشة فى برنامجه "مصر اليوم" ان الرئيس السادات نجح فى جذب السياحة لمصر عبر الحكمة السياسية التي يتمتع بها.



وتابع ان السياحة أصبحت مصدرا للدخل القومى لمصر عام 1981 حتى انه وصل الى مراحل يعتمد عليها الاقتصاد القومي المصري مع نهاية الثمانينيات.



واستكمل ان مصر كانت تعتمد رسميا على صناعة السينما كأحد أكبر 3 مصادر للدخل القومي للبلاد مع السياحة، مشيرا الى ان الحرب كانت مشتعلة ضد مصر لمنعها من هذه المصادر.