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قبل العيد.. خبير تغذية حيوانية يقدم روشتة لمربي العجول للحد من نقص الوزن

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:35 م
تربية العجول
تربية العجول
خالد محيي الدين
قال المهندس عبد الباسط السيد، خبير التغذية الحيوانية، إن الأبقار تعد ضمن الحيوانات الأليفة والتي تعتاد على وجود الإنسان، حيث تألف على إطعام الإنسان لها.

ونوه، "السيد" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أنهم يقومون بإطعام الأبقار والعجول في ساعات منتظمة من اليوم، حتى يتم تسمينها بشكل جيد، وحرصا على عدم فقدان بعضها الوزن.

وتابع، أن العجول تتناول ما يقارب الـ17 كيلو يوميا من الأعلاف، ويتم تسمين العجول لتصل لما يقارب الـ500 كيلو جرام خلال مدة لا تتجاوز الـ6 أشهر.

وأوضح أن الأعلاف التي تحصل عليها العجول تزيد وزنها بمعدل كيلوجرام يوميا، لافتا إلي ضرورة إطعام العجول بشكل مستمر تفاديا لنقص الوزن، حيث يحصل في الصباح علي 5 كيلو من الأعلاف، من ثم يتم وضع 3 ونصف كيلو خلال فترة ما بعد الظهيرة، وفي المساء كمية العلف تقدر بـ 8 كيلو جرامات، حتي تكفي الحيوان طوال فترة الليل.

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