ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: الإمارات تفرج عن 3 نشطاء في عفو بمناسبة عيد الأضحى

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:26 م
صدى البلد
رويترز
قالت جماعتان معنيتان بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الخميس إن الإمارات أفرجت عن ثلاثة نشطاء سجنوا باتهامات متعلقة بأمن الدولة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الناشط على الانترنت أسامة النجار إضافة إلى عثمان الشحي وبدر البحري، وتصفهما جماعات حقوق الإنسان بأنهما ناشطان لهما صلات بجماعة الإصلاح الإسلامية التي حظرتها السلطات الإماراتية في 2014، سجنوا بعد محاكمات في 2014 و2016.

وقالت الحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات العربية المتحدة ومركز الخليج لحقوق الإنسان لرويترز إن الإفراج عنهم تم اليوم الخميس.

ولم يرد مسؤولون حكوميون بعد على طلب للتعليق.

ونشرت وكالة أنباء الإمارات هذا الأسبوع قرارا من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بالإفراج عن 669 سجينا قبل عطلة عيد الأضحى دون ذكر اسمائهم.

وتقول هيومن رايتس ووتش إن النجار استخدم تويتر في حملة بهدف الإفراج عن والده ومعتقلين سياسيين آخرين في أبوظبي ولانتقاد إدانة 69 إماراتيا في يوليو 2013 بعد محاكمة جماعية لنشطاء طالبوا بإصلاحات سياسية.

وأضافت أن حكما بالسجن خمس سنوات صدر في 2014 بحق الشحي بسبب تعليقات له على تويتر ساند فيها معارضين سياسيين بينما حُكم على البحري في 2016 بالسجن ثلاث سنوات لاتهامه بالانضمام لمنظمة سرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيومان رايتس ووتش والمعايير المزدوجة .. موقع أمريكي يتهم المنظمة بـ الشيزوفرينيا والابتعاد عن الشفافية

ماذا ادعت هيومن رايتس ووتش على أهالي سيناء؟.. البرلمان يجيب

انفجار معهد الاورام وتبرع محمد بن زايد بـ50 مليون جنيه.. أبرز عناوين صحف الإمارات

الإمارات: ندعم كل ما يعزز التنمية والأمن في مصر ونقف جانبها ضد الإرهاب

بعد رضوخ الدوحة.. الإمارات تغلق القضية المرفوعة ضد قطر

ترشيحاتنا

الحذر مطلوب.. البيئة تكشف سبب ظهور حوت قرب شواطئ الساحل الشمالي

مقتل 8 عناصر من خلية حسم الإرهابية بعد اختبائهم في وكرين بالفيوم والشروق

شاهد.. لحظة القبض على 5 مراهقين اغتصبوا فتاة على شاطئ البحر

أخبار الفن.. قطيعة بين أحمد الفيشاوي وابنته.. وقصف جبهة زوج أنغام.. وتعليق غامض من حلا شيحة

شاهد.. نهش لحم فتاة أمام أعين والديها فى هجوم مرعب لأسماك القرش

ثنائي الأهلي يقتربان من الانضمام للجونة

ليس بينهم محمد صلاح.. رئيس جامعة القاهرة يعلن قائمة المتبرعين لمعهد الأورام

أنا سعيدة.. تعليق غامض من حلا شيحة بعد شائعة زواجها من محمد رمضان

شاهد.. لحظة توديع الإرهابي عبد الرحمن خالد منفذ تفجير معهد الاورام أسرته

انتقاد حاد.. شيرين رضا تدخل المنطقة المحظورة بـ تغريدة مثيرة حول الأضحية

اتحاد الكرة ينقذ الزمالك من ورطة قيد كهربا فى الدوري الممتاز بهذا الإجراء

عضو حركة حسم : رتبت توديع منفذ انفجار معهد الاورام لأهله في حديقة الازهر قبل الحادث بـ يوم

تفجير معهد الاورام.. أول تصريح لـ حسام عادل أحمد عضو حركة حسم بعد القبض عليه

بعد ارتدائه للمرة الثالثة.. لهذا السبب ياسمين صبري تفضل هذا الفستان..صور

نص مكالمة الإرهابي الهارب محمد عليش مع شقيق منفذ تفجير معهد الاورام

رئيس الزمالك السابق يتعرض للسقوط والإغماء بمصعد المنزل.. تفاصيل

يسكن معه في نفس الغرفة.. القبض على قاتل المصري في إيطاليا

اتبرع ولا متبرعش.. القصة الكاملة لأزمة تبرع محمد صلاح لمعهد الاورام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تثأر للشهداء.. صور ومعلومات خلية حسم الإرهابية المنفذة لتفجير الأورام

بـ جلابية بلدي وسيقان مكشوفة.. دوللي شاهين فى أجرأ ظهور علي السوشيال ميديا

بـ تنورة قصيرة.. إليسا تصدم متابعيها بـ إطلالة جريئة