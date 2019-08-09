البرلمان الأفريقي يناقش ملف مكافحة الإرهاب.. نائبة ناميبية تحذر من خطورة حوار الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.. نائب مساعد وزير الخارجية: هناك أيديولوجية تكفيرية أرستها الإخوان منذ 80 عاما

البرلمان الأفريقي: الإرهاب كالسرطان.. وحوار الكراهية على الفيس بوك يزيده

الخارجية:مصر لها السبق في التركيز على معالجة الفكر المتطرف

لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقي تشيد بالبنية التحتية في مصر





فتحت لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقى برئاسة عبده بكار كون صديقى، ملف مكافحة الإرهاب ودور القانون وحقوق الإنسان بحضور النائب حاتم باشات وبمشاركة السفير إيهاب فهمي نائب مساعد وزير الخارجية.



جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلماني الإفريقي أمس الخميس بمقر مجلس النواب، لمناقشة قضية مكافحة الإرهاب ودور القانون وحقوق الإنسان في هذا الشأن.



من جانبها، وصفت ممثله البرلمان الناميبي الإرهاب بـ"السرطان"، مشيرة إلي أنه أصبح قضية عالمية حاليًا ولا يستطيع أحد أن يتأكد من أن هذا السرطان لن يهاجم بلاده لاسيما وأن هناك تشارك في تمويل الإرهاب.



وأشارت البرلمانية الناميبية، إلي خطورة ما وصفه بـ"حوار الكراهية" على مواقع التواصل الإجتماعي مطالبة بتبني الاتحاد الأفريقي هذه القضية جنبًا إلي جنب مكافحة الإرهاب الناتج عن الإيدلوجية.



وفي السياق ذاته، أشادت البرلمانية بالجهود المصرية المبذولة للتنمية الشاملة في سيناء، والتي استمعت إليها خلال زيارة الوفد البرلماني الأفريقي إلي قناة السويس بالأمس، بقولها : "استمعنا إلي أن أحد الاستراتيجيات التي تتبناها مصر يتمثل في ضمان إدخال التنمية إلي سيناء، وهو أمر جيد بالطبع، وأحد وسائل مكافحة الإرهاب الفاعلة، وعلينا جميعا ألا نستبعد أي شخص أو مجموعه داخل بلادنا من الخدمات الإجتماعية".



ونوهت البرلمانية، إلي التشريعات التي أقرتها بلادها لمكافحة الإرهاب والفساد، في إطار الدستور، والتي تصل العقوبات فيها إلي الإعدام.



بدوره، قال ممثل البرلمان البروندي، إن الفقر يعد أحد العوامل الرئيسية في انتشار الإرهاب، حيث يسهل من عمليه تجنيد المواطنين وتحويلهم إلي عناصر إرهابية، الأمر الذي يتطلب العمل بشكل مستمر علي تحسين ظروف الحياة المعيشة للمواطنين، والوضع الأقتصادي بالبلاد.



كذلك أشار النائب ممثل البرلمان الأوغندي موريس أورجينجا لاتيجو إلي معاناة أوغندا من ويلات الهجمات الإرهابية، مستشهدًا بالواقعة التي شهدتها البلاد أثناء مشاهده المواطنين بطولة كأس العالم سابقًا، وتم ملاحقة العناصر الإرهابية قضائياُ.



ولفت إلي التشريعات التي سنها البرلمان الأوغندي من أجل مكافحة الإرهاب والتي وصفها بـ"القوية"، مشيرًا إلي أن أوغندا تمتلك مؤسسات الأمنية قويه تتعامل في مجال مكافحة الإرهاب، إلا أن التحدي الهام الذي يجب الإهتمام به هو التغلب علي الفقر في جميع الدول كأحد الوسائل للقضاء عل الإرهاب بشكل جذرى.



فيما لفت حسن إبراهيم ممثل برلمان النيجر، إلي أن هناك العديد من الحركات الإرهابية علي مستوي الحدود مع نيجيريا، ومنها بوكو حرام، وأيضا العصابات المسلحة، بالإضافة إلي عصابات ترويج المخدرات، مشيرًا إلي أن دولة النيجر، اتخذت العديد من الإجراءات لردع ومكافحة الارهاب ومنها فرض حالة الطوارىء عن طريق البرلمان بما يسهل لقوات الأمن القيام بمهامها، بالإضافة إلي توفير الحماية المعلوماتية لبيانات المواطنين.



وقال نائب مساعد وزير الخارجية مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي السفير إيهاب فهمي، إن مصر لديها نظرة شاملة لمكافحة الإرهاب وكان لها السبق في التركيز على معالجة الفكر المتطرف كسبب رئيسي في هذه القضية، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصحيح الخطاب الديني.



وأوضح فهمي أن النظرة المصرية للإرهاب شاملة وتستهدف مكافحة كل أبعاده وفي مقدمتها البعد الإيدولوجي؛ كون التطرف هو من يصنع الإرهاب في الأساس، لافتا إلى أن عدم وجود تعريف دولي للإرهاب أدى إلى اختلاط المفاهيم وطرح تعريفات مغلوطة، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أهمية وجود اتفاق دولي للتمييز بين الإرهاب وحق الدول المشروع في مقاومة الاحتلال العسكري.



وأشار فهمي إلى أن إرجاع ظاهرة الإرهاب إلى الفقر وغيرها من القضايا ذات الصلة، لا يعد سببا كافيا لصناعة الإرهاب، منوها في هذا الصدد بأن ظاهرة المقاتلين الأجانب عكست أن الدول التي يأتي منها الإرهابيون معظمها بلدان غربية، ونشئوا في بيئات ديموقراطية وغنية.



ولفت نائب مساعد وزير الخارجية إلى أن هناك إيدولوجية تكفيرية أرستها جماعة الإخوان منذ ٨٠ عاما، وتم تبنيها من الجماعات التي خرجت من عبائتها، كونها هي المنظمة الأم التي تحتضن كل الجماعات التي تسعى لإنشاء دولة الخلافة.



وقال فهمي إن هناك دولا ترعى وتحتضن الإرهاب وتوفر له منصات إعلامية، إلى جانب تجهيز الجماعات الإرهابية بالأسلحة وتقديم الدعم الطبي لها.



ونوه إلى قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٥٤ الخاص بالإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي والذي تم اعتماده بناء على مبادرة مصرية لمعالجة جميع مسببات صناعة الإرهاب.



وأشاد نائب مساعد وزير الخارجية بدور الأزهر الشريف ودار الإفتاء في تصحيح التفسيرات المغلوطة التي تستند عليها الجماعات الإرهابية، وتقديم المفاهيم الصحيحة بشكل مبسط للأطفال من خلال رسوم كارتونية، مؤكدا أن الإسلام ليس له علاقة بالإرهاب، وأن هناك تحريفا للآيات القرآنية من جانب الجماعات الإرهابية لتحقيق مآربها.



وأشار فهمي إلى أن هناك كذلك دورا وطنيا رائدا ومشرفا قامت به الكنيسة المصرية للمساهمة في مكافحة الإرهاب، منوها بأنه خلال ثورة ٣٠ يونيو دعا البابا تواضروس المسلمين للصلاة في الكنيسة عندما تم الاعتداء على المساجد، وهو ما يمثل نموذجا يحب أن يسود في كل الدول، فضلا عن إنشاء الكنيسة جنبا إلى جنب مع الجامع في العاصمة الإدارية وما يحمله من دلالات مهمة أيضا.



وفيما يتعلق بالنهوض بالشباب كسبيل لمكافحة الإرهاب، أشار فهمي إلى المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين الشباب، والاستماع لآرائهم والرد عليها، فضلا عن توجيه الحكومة للاستجابة لعدد من طلباتهم، وهو ما تجسد في الدور الإقليمي والدولي المهم الذي ظهر في منتدى شباب العالم الذي تم تنظيمه في عدة دورات في مصر، إلى جانب الدور الرائد للمرأة المصرية في مكافحة التطرف من خلال تنشئة أبنائها والحيلولة دون استقطاب الشباب.



وأشار إلى أن أعضاء لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلماني الإفريقي زاروا أمس قناة السويس واطلعوا على حجم الجهد الذي يعكس الرؤية المصرية التي لا تعتمد فقط على الإجراءات الأمنية، وإنما تستند على إجراءات تنموية، وهو ما يمثل نموذجا مهما أيضا يجب تعميمه في كل دول العالم.



وقال فهمي إن القارة الإفريقية ليست مصدر تهديد وإنما مصدر قوة، مؤكدا أن مصر وقفت إلى جانب أشقائها الأفارقة في مكافحة الإرهاب، جنبا إلى جنب مع مساهمتها في عمليات التنمية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في عام 2014، لرفع مستوى الكوادر الإفريقية من خلال تقديم الدعم الفني والمساعدات الإنسانية، والذي يأتي كذلك في إطار مقاومة الإرهاب والحد من تجنيد عناصر من الشباب الإفريقي؛ إلى جانب تجفيف منابع الإرهاب.



وأشار نائب مساعد وزير الخارجية إلى أن العملات المشفرة أو الافتراضية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية تمثل تهديدا أيضا لبعض البلدان؛ حيث إن هذه العملات تحول دون تتبع ورصد الدول لها.



وثمن رئيس لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقي، عبده بكار كون صديقي، التطور الكبير الذي شهدته مصر في مجال البنية التحتية، معتبرا أن مثل هذه الإنجازات تؤكد أن مصر تعد مثالا يحتذى به في القارة الإفريقية.



ووجه صديقي - في الجلسة الختامية لأعمال اللجنة التي استضافها مجلس النواب المصري بدءا من يوم الاثنين الماضي -، الشكر للسلطات المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.



وأعرب عن سعادة أعضاء اللجنة بالزيارات الميدانية التي قاموا بها على هامش اجتماعاتهم، والتي شملت المتحف المصري، وقناة السويس، وقصر عابدين.



وقال صديقي إن أعضاء اللجنة أبدوا إعجابهم الشديد بتاريخ مصر، والتطور الكبير في البنية التحتية، لا سيما في قناة السويس الجديدة، وإنجازها خلال عام واحد بأيدٍ مصرية وتمويل مصري خالص دون أي مساعدة أجنبية، لافتا إلى أن هذه الإنجازات تجعلنا نؤكد أن مصر مثال يحتذى به في قارتنا.



ووجه الشكر لمجلس النواب المصري نيابة عن البرلمان الإفريقي، وكذلك إلى النائب حاتم باشات على جهوده في التنظيم الناجح لاجتماعات اللجنة بمقر البرلمان، استجابة لطلب اللجنة بعقد اجتماعاتها في مصر.



وثمن رئيس لجنة التعاون والعلاقات الدولية العروض التي قدمها الخبراء المصريون والأجانب الذين استضافتهم اللجنة حول القضايا المهمة التي تشغل القارة الإفريقية، وفي مقدمتها التحديات الخاصة بملفات المياه ومكافحة الإرهاب.



ومن جانبه، قال النائب حاتم باشات إن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال الإصلاح الاقتصادي، ومشروعات البنية التحتية، مشيرا إلى أن الحادث الإرهابي في محيط معهد الأورام كان محاولة بائسة من جانب التنظيمات الإرهابية بعد نجاح السلطات المصرية في محاصرة الإرهاب، مشددا على أهمية تعاون الجميع في مواجهة الإرهاب على كافة المستويات الأمنية والفكرية والإعلامية.



وناقشت اللجنة مشروعا للبيان الختامي، تضمن إشادة بجهود النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب، والمسئولية التي تتولاها لجنته بشأن العلاقات الثنائية بين البرلمان الإفريقي وجمهورية مصر العربية.



ونوهت اللجنة بالرسالة الافتتاحية للنائب طارق رضوان - والتي ألقاها نيابة عن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب -، وأكد فيها أهمية التعاون بين البرلمانات الإفريقية من أجل الصالح العام لشعوب إفريقيا.



وأكدت اللجنة على أهمية الحفاظ على الموارد المائية للقارة الإفريقية ، والتوصل إلى رؤية شفافة ومشتركة في هذا الشأن، مثمنة الطرح الذي قدمه الثلاثاء الماضى السفير ياسر سرور نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المياه بشأن أهمية تحقيق الإدارة المستدامة في هذا الملف.



وثمنت اللجنة العرض الذي طرحته أيضا الدكتورة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حول الجهود المصرية في هذا الملف والتعاون مع القارة الإفريقية.



كما أعربت اللجنة عن تقديرها للعرض الذي قدمه السفير إيهاب فهمي ، نائب مساعد وزير الخارجية ومدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، بشأن مكافحة الإرهاب في مصر.



وثمنت اللجنة الزيارة الميدانية التي قامت بها أمس إلى هيئة قناة السويس، والعرض الذي استمعت إليه حول تحقيق أهداف التنمية من خلال التطوير والتوسعة التي شهدتها قناة السويس، معربة عن تقديرها للمواقع الأخرى التي قامت بزيارتها في مصر، والتي تعكس تراثها الثقافي والتاريخي.



وأشارت اللجنة إلى أنها تهنئ مصر كذلك على المشاركة القوية للشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلدهم.