فتح باب التقدم للدورة الثانية من مهرجان قصر السينما

كشف الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر السينما عن إقامة الدورة الثانية من مهرجان قصر السينما لأفلام المحاولة فى الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر 2019، ويبدأ القصر فى استلام الأفلام اعتبارا من يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2019 .



ويشترط للمشاركة فى المهرجان أن يتضمن العمل رؤية فنية أو معالجة جديدة لقضية مطروحة من قبل على أن يكون آخر موعد لتسليم الأعمال 5 سبتمبر المقبل.



وتشمل جوائز المهرجان، جائزة أفضل فيلم روائى قصير، جائزة أفضل فيلم تسجيلى قصير، جائزة لجنة التحكيم الخاصة، جائزة أفضل تجديد وابتكار.



قصر السينما عاد لنشاطه مؤخرا، وتم عرض عدد من الأفلام بحضور صناعها للمناقشتها مع الجمهور.

