ياسمينا: تربطني علاقة صداقة بـ هاني شاكر.. ووالدي أبرز الداعمين لي

ردت المطربة الشابة ياسمينا العلواني، على الانتقادات الموجهة إلى طريقة غنائها، مؤكدةً أنه لا علاقة بين سنها وطبقة الصوت التي تغني بها "مفيش حاجة اسمها صوت مستعار".



وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "رأي عام"، عبر شاشة "TeN"، أن والدها غضب عندما هاجمتها النجمة الإماراتية أحلام، تعليقًا على غنائها في برنامج اكتشاف المواهب "أرابس جوت تالنت"، ووصفت صوتها بالمستعار: "زعل بشكل بسيط، لكن مكنش متعود على الحاجات دي، ولما لقى الردود اللي دافعت عني، قال الحمد لله".



وتابعت، أن والدها يلعب دورًا كبيرًا في حياتها، حيث يعتبر أول من شجعها على المشاركة في برنامج "أراب جوت تالنت"، مشيرةً إلى أن المطرب الكبير هاني شاكر يدعمها بشدة، حيث تربطها علاقة صداقة وطيدة به، لافتةً أيضًا إلى أنها كانت تتحدث باستمرار مع النجم أحمد حلمي بعد نهاية مشاركتها في البرنامج، وكان أحد أعضاء لجنة التحكيم.



وعن لقائها الأول بهاني شاكر، قالت إنها التقته مع المطربة التونسية لطيفة: "أول ما شافني قالي العسل، والصوت الحلو، هو إنسان جميل".