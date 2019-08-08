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رياضة

لم يحدث تاريخيا.. بايرن ميونخ يفوز 23 - 0 على جوتاخ إيجيرن

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:21 م
صدى البلد
أحمد هاني
حقق فريق الكرة بنادي بايرن ميونيخ، فوزا كبيرا على جوتاخ إيجيرن بنتيجة 23-0، في مباراة ودية جمعت بين الفريقين، ضمن الاستعداد للموسم الجديد 2019 / 2020.

افتتح ريناتو سانشيز أهداف البايرن مبكرا في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء، ثم أضاف ليون دجاكو الهدف الثاني قبل أن يسجل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفيسكي الهدفين الثالث والرابع، وعاد سانشيز لإضافة الهدف الخامس، قبل أن يضيف ليفا الهدف السادس في الدقيقة 29.

وجاء الهدف السابع بعدها عبر طريق سيرج جنابري، ونجح توليسو من تسجيل 4 أهداف متتالية في الدقائق 38، 40، 41، 42، وينتهي الشوط الأول بنتيجة 12-0.

وفي الشوط الثاني أحرز كواسي أوكيري هدف، وتبعه ساربيت، ثم النجم توماس مولر، وسجل ليون جوريستكا ثنائية، وجاء الهدف رقم 18 بنيران صديقة، ثم أحرز كواسي أوكيري هدفا، وأكمل ليون جوريتسكا الهاتريك في الدقيقة 79، واختتمت الثلاثية الأخيرة عبر أليكساندر، وأوكيري الهدف الثاني، ثم توماس مولر الذي اختتم الحفلة في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

ويستعد بايرن ميونيخ لملاقاة هيرتا برلين في 16 أغسطس، على ملعب "أليانز أرينا"، في مستهل رحلته للدفاع عن لقب الدوري الألماني.

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