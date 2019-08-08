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طبيب بيطري: نحتاج مزيدا من التسهيلات لزيادة الإنتاجية الحيوانية في مصر

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:30 م
الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية
خالد محيي الدين
قال الدكتور مصطفي علاء الدين، المستشار البيطري، إن الثروة الحيوانية في مصر تحتاج لمجهودات جبارة لإعادة هيكلتها وإعدادها، حيث يحتاج المربون لمزيد من التسهيلات لتحفيزه لزيادة الإنتاج.

وتابع، "علاء الدين" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن أسعار الأعلاف أصبحت مرتفعة للغاية، ما يؤثر بشكل سلبي على زيادة الإنتاجية.

ولفت إلى أن الثروة الحيوانية في مصر غير كافية لتغطية الاستهلاك، حيث تتجاوز عدد الأبقار في مصر الـ2,3 مليون.

وتابع أن نقص العديد من الابقار المصري يسبب أزمة كبيرة في الثروة الحيوانية في مصر، ما يلزم باستيراد أنواع أخري، مثل الأبقار البرازيلية وهولندا.

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