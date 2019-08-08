ربنا يتقبل منك يا أمي.. تريزيجيه يوجه رسالة لـ والدته

وجه محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي رسالة لوالدته أثناء آدائها فريضة الحج هذا العام.



ونشر تريزيجيه صورة لوالدته عبر خاصية الاستورى على حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق عليها: "ربنا يتقبل منك يا امي و يرجعك لينا بسلامه ان شاء الله حج مقبول".



تنطلق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020 يوم الجمعة القادم ، حيث يلاقي فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح ، نظيره نادي نوريتش سيتي ، في بداية مشوار الريدز نحو سعيهم لتحقيق اللقب الغائب عن خزينة النادي.



يذكر ان محمود حسن تريزيجيه: الجناح المصري المنتقل حديثًا لصفوف نادي أستون فيلا قادمًا من نادي قاسم باشا التركي مقابل 10 مليون يورو ، يتوقع له الجميع الظهور بشكل جيد في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي ، فاللاعب لفت الأنظار في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي استضافتها مصر ، كما أنه تواجد في التشكيل الأمثل للدوري التركي الموسم الماضي مع فريقه ، حيث سجل 9 أهداف وصنع مثلهم مع فريقه الموسم المنقضي .