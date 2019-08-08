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رياضة

رسميًا .. ديفيد لويز ينتقل إلى أرسنال

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:27 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن أرسنال عبر موقعه الرسمي عن تعاقده مع المدافع البرازيلي دافيد لويز قادما من تشيلسي في صفقة انتقال دائمة، حيث سيوقع على عقد لمدة موسمين.

وحسب تشير إليه التقارير الإنجليزية أن الصفقة كلفت خزائن أرسنال 8 ملايين جنيه إسترليني، بعد أن اجتاز اللاعب بنجاح الفحص الطبي صباح اليوم.

وتوصل نادي أرسنال لإتفاق مع تشيلسي يقضي بالحصول على خدمات ديفيد لويز صاحب الـ 32 عامًا، والذي سيرتدي القميص رقم 23 في الموسم المقبل.

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