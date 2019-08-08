مسلحون يقتلون أسرة من سبعة أفراد بولاية أوروميا الإثيوبية

قالت السلطات الاثيوبية إن مسلحين قتلوا بالرصاص سبعة أشخاص وأصابوا ثلاثة آخرين، اليوم الخميس، بولاية أوروميا الإثيوبية المضطربة مسقط رأس رئيس الوزراء أبي أحمد.



ولم يتضح بعد من نفذ الهجوم أو سبب استهداف تلك الأسرة لكن ميليشيات شكلتها جماعات عرقية تنتشر في أنحاء إثيوبيا.



ويهدد العنف بعرقلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يقوم بها أبي أحمد منذ توليه السلطة في البلاد في أبريل من العام الماضي.



وقال أدماسو دامتيو رئيس إدارة الاتصالات في أوروميا إن الهجوم وقع في الصباح الباكر وإن جميع القتلى من أسرة واحدة، مضيفا أن قوات الجيش والشرطة الاتحادية نُشرت في المنطقة بعد الحادث.



وأشار مكتب دامتيو في بيان إلى أن الهجوم وقع ببلدة بورديدي بمنطقة جومبي بورديدي الحدودية.



كانت أوروميا معقلا لاحتجاجات دفعت أبي أحمد إلى السلطة لكنها في الوقت نفسه واحدة من عدة مناطق يجد صعوبة لحفظ السلام بها.