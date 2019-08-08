ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسلحون يقتلون أسرة من سبعة أفراد بولاية أوروميا الإثيوبية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:29 م
صدى البلد
رويترز
قالت السلطات الاثيوبية إن مسلحين قتلوا بالرصاص سبعة أشخاص وأصابوا ثلاثة آخرين، اليوم الخميس، بولاية أوروميا الإثيوبية المضطربة مسقط رأس رئيس الوزراء أبي أحمد.

ولم يتضح بعد من نفذ الهجوم أو سبب استهداف تلك الأسرة لكن ميليشيات شكلتها جماعات عرقية تنتشر في أنحاء إثيوبيا.

ويهدد العنف بعرقلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يقوم بها أبي أحمد منذ توليه السلطة في البلاد في أبريل من العام الماضي.

وقال أدماسو دامتيو رئيس إدارة الاتصالات في أوروميا إن الهجوم وقع في الصباح الباكر وإن جميع القتلى من أسرة واحدة، مضيفا أن قوات الجيش والشرطة الاتحادية نُشرت في المنطقة بعد الحادث.

وأشار مكتب دامتيو في بيان إلى أن الهجوم وقع ببلدة بورديدي بمنطقة جومبي بورديدي الحدودية.

كانت أوروميا معقلا لاحتجاجات دفعت أبي أحمد إلى السلطة لكنها في الوقت نفسه واحدة من عدة مناطق يجد صعوبة لحفظ السلام بها.

ترشيحاتنا

عودي من حيث أتيتِ.. شاهد.. مسلمة تتعرض للسب والاعتداء بوحشية في بنسلفانيا

شاهد.. نهش لحم فتاة أمام أعين والديها فى هجوم مرعب لأسماك القرش

البغدادي يعين خليفة له لقيادة تنظيم داعش الإرهابي

ثنائي الأهلي يقتربان من الانضمام للجونة

انتقاد حاد.. شيرين رضا تدخل المنطقة المحظورة بـ تغريدة مثيرة حول الأضحية

السيطرة على حريق فى مبنى تابع لوزارة التعليم العالي بمدينة نصر

ليس بينهم محمد صلاح.. رئيس جامعة القاهرة يعلن قائمة المتبرعين لمعهد الأورام

أنا سعيدة.. تعليق غامض من حلا شيحة بعد شائعة زواجها من محمد رمضان

شاهد.. لحظة توديع الإرهابي عبد الرحمن خالد منفذ تفجير معهد الاورام أسرته

انتقاد حاد.. شيرين رضا تدخل المنطقة المحظورة بـ تغريدة مثيرة حول الأضحية

اتحاد الكرة ينقذ الزمالك من ورطة قيد كهربا فى الدوري الممتاز بهذا الإجراء

عضو حركة حسم : رتبت توديع منفذ انفجار معهد الاورام لأهله في حديقة الازهر قبل الحادث بـ يوم

تفجير معهد الاورام.. أول تصريح لـ حسام عادل أحمد عضو حركة حسم بعد القبض عليه

بعد ارتدائه للمرة الثالثة.. لهذا السبب ياسمين صبري تفضل هذا الفستان..صور

نص مكالمة الإرهابي الهارب محمد عليش مع شقيق منفذ تفجير معهد الاورام

رئيس الزمالك السابق يتعرض للسقوط والإغماء بمصعد المنزل.. تفاصيل

يسكن معه في نفس الغرفة.. القبض على قاتل المصري في إيطاليا

اتبرع ولا متبرعش.. القصة الكاملة لأزمة تبرع محمد صلاح لمعهد الاورام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تثأر للشهداء.. صور ومعلومات خلية حسم الإرهابية المنفذة لتفجير الأورام

بـ جلابية بلدي وسيقان مكشوفة.. دوللي شاهين فى أجرأ ظهور علي السوشيال ميديا

بـ تنورة قصيرة.. إليسا تصدم متابعيها بـ إطلالة جريئة