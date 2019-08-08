بعد انتشارها في سنغافورة.. مناطق تظهر بها حمى الضنك بكثرة.. الحرارة المرتفعة ابرز أعراضها.. والبعوض السبب في الإصابة.. وبهذه الطريقة يتم علاجها

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يزيد التواجد في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من خطر التعرض للفيروس الذي يسبب الإصابة بحمى الضنك. وتتمثل المناطق ذات الخطورة العالية على وجه الخصوص في جنوب شرق آسيا والجزر الغربية والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي.



2- عدوى سابقة بفيروس حمى الضنك:



تزيد العدوى السابقة بفيروس حمى الضنك من خطر الإصابة بأعراض حادة في حالة إصابتك مرة أخرى.



وإذا كانت حمى الضنك حادة، فإنها يمكن أن تضر بالرئتين أو الكبد أو القلب. يمكن أن ينخفض ضغط الدم إلى مستويات خطيرة تسبب صدمة وفي بعض الحالات تؤدي إلى الوفاة.



ويعمل الباحثون على لقاحات لحمى الضنك. تعد أفضل وسيلة للوقاية من الإصابة بـحمى الضنك، ولكن لا يوجد علاج محدد لحمى الضنك، قد يوصي طبيبك بشرب الكثير من السوائل للوقاية من الجفاف نتيجة القيء والحمى الشديدة.



في أثناء تعافيك من حمى الضنك، راقب علامات وأعراض الإصابة بالجفاف، وعليك الإتصال بطبيبك على الفور إذا كنت تعاني أيًا مما يلي، وذلك وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي:



1- نقص التبول

2- قلة أو انعدام الدموع

3- جفاف الفم أو الشفتين

4- الخمول أو الارتباك

5- برودة الأطراف



علاج حمى الضنك:



يمكن أن يخفف أسيتامينوفين (تايلينول، وغيره) من الألم ويخفض الحمى. تجنب مسكنات الألم التي قد تزيد من مضاعفات النزيف، مثل الأسبيرين والإيبوبروفين (أدفيل، وموترين آي بي، وغيرهما) والصوديوم نابروكسين (أليف، وغيره)، وإذا كنت تعاني حمى ضنك حادة، فقد تحتاج إلى:



1- رعاية دائمة في المستشفى

2- تعليق المحاليل

3- مراقبة ضغط الدم

4- نقل دم لتعويض الدم المفقود

حمى الضنك مرض يُنقل بالبعوض وتحدث في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم، وتؤدي حمى الضنك المتوسطة إلى حمى شديدة وطفح جلدي وألم في المفاصل والعضلات، يمكن أن يؤدي أحد أشكال حمى الضنك الشديدة والمعروف باسم حمى الضنك النزفية إلى نزيف وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم، ويمكن ان تصل إلى الوفاة.وتوجد ملايين الحالات من الإصابة بعدوى حمى الضنك حول العالم كل عام، حيث إن حمى الضنك أكثر شيوعًا في جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادي الغربية، ولكن أصبح هذا المرض يزداد بسرعة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.ويعمل الباحثون على لقاحات لحمى الضنك. تعد أفضل وسيلة للوقاية حتى الآن خفض الإصابة من لدغات البعوض في المناطق التي تنتشر بها حمى الضنك، ومن أبرز الدول التي ينتشر بها حمى الضنك، وتشمل:شبه القارة الهنديةجنوب شرق آسياجنوب الصينتايوانجزر المحيط الهاديالكاريبي (باستثناء كوبا وجزر كايمان)المكسيكأفريقياأمريكا الوسطى والجنوبية (باستثناء تشيلي ، باراجواي ، والأرجنتين)ولا تظهر أي علامات أو أعراض على كثير من الأشخاص، خاصة الأطفال والمراهقين، عند إصابتهم بمرض حُمّى الضنك البسيطة، عندما تظهر الأعراض، فعادة ما تبدأ بعد أربعة إلى سبعة أيام من التعرض للدغات الناموس المُعدي.وتسبب حمى الضنك حُمّى شديدة، وتصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية، ولكن يجب ان تظهر مع ارتفاع درجة الحرارة اثنين من الأعراض التالية، وتشمل:الصداعألم العضلات والعظام والمفاصلالغثيانالقيءألم خلف العينينتورم الغددالطفح الجلديويتعافى معظم الأشخاص بعد أسبوع، وقد تزداد الأعراض سوءًا في بعض الحالات وتصبح مُهدِّدة للحياة. وغالبًا ما تتلف الأوعية الدموية ويتسرب منها الدم. وينخفض عدد الخلايا التي تكون الجلطة (الصفائح الدموية) في مجرى الدم. يمكن أن يسبب ذلك نوعًا حادًّا من حُمّى الضنك، يسمى حمى الضنك النزفية، أو حمى الضنك الحادة أو متلازمة صدمة الضنك.ألمًا شديدًا في البطنالقيء المستمرالنزيف من اللثة أو الأنفدمًا في البول أو البراز أو القيءنزيفًا تحت الجلد، قد يشبه الكدماتصعوبة أو سرعة في التنفسجلدًا باردًا أو متنديًا بالعَرَقالإرهاقويوجد ثلاثة انواع من فيروسات حمى الضنك والتي تنتشر عبر البعوض الذي ينمو في المساكن وبالقرب منها، وعندما تلدغ بعوضة شخصًا مصابًا بفيروس حمى الضنك، يدخل الفيروس إلى البعوضة، وعندما تلدغ البعوضة المصابة بعد ذلك شخصًا آخر، يدخل الفيروس إلى مجرى دم ذلك الشخص.بعد التعافي من حمى الضنك، يصبح لديك مناعة ضد نوع الفيروس الذي أصابك، ولكن ليس ضد أنواع فيروسات حمى الضنك الثلاثة الأخرى، كما يزداد أيضًا خطر الإصابة بحمى الضنك الحادة، التي تُعرف أيضًا بحمى الضنك النزفية، في حالة التعرض للعدوى للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة.تتضمن العوامل التي تجعلك عرضة للإصابة بحمى الضنك أو شكل مرضي أكثر حدة ما يلي: