أمينة خليل: تابعت زي الشمس في رمضان ودينا الشربيني رائعة

أعربت الفنانة أمينة خليل عن إعجباها بالدور الذى لعبته صديقتها الفنانة دينا الشربينى فى مسلسل زى الشمس خلال موسم دراما رمضان الماضى.



وأشادة أمينة خليل خلال حديثها لإذاعة نجوم اف ام مساء أمس الخميس أن دينا تألقت بجانب ريهام عبد الغفور وجميع المشاركين بالعمل، وانها رغم انشغالها بتصوير دورها فى مسلسل قابيل إلا أنها كانت حرصة على مشاهدة زى الشمس بالإضافة إلى مسلسل الواد سيد الشحات.



مسلسل زى الشمس تدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها.



ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل كل من أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

