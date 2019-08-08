ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الطب البيطرى بالدقهلية: تحصين ٢٥٥ ألف رأس ماشية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:03 م
الطب البيطرى بالدقهلية
الطب البيطرى بالدقهلية : تحصين ٢٥٥ ألف رأس ماشية
همت الحسينى
اعلن الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية عن الانتهاء من اعمال التحصين والتسجيل والترقيم للحيوانات الْيَوْمَ ضمن الحملة القومية الثانية لعام ٢٠١٩ للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع .

واكد انه تم تحصين إجمالي رؤوس ٢٥٥٩٧٤ راس ماشية بجميع مراكز المحافظة من خلال لجان التحصين في ٢١ ادارة بيطرية.

واوضح الدكتور عبد المنعم المنجى ان فرق المتابعة والترصد الوبائي عرضت تقرير يوضح استقرار الحالة الوبائية بالثروة الحيوانية الامر الذي زاد كمية الروؤس الماشية المعروضة بالأسواق وبالتبعية انخفاض أسعار الماشية.

كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر لجميع الاطباء والاداريين والمعاونين المشاركين في لجان التحصين التى تم تنفيذها في مزارع الماشية وأسواق الماشية والكمائن ومن منزل لمنزل

ترشيحاتنا

انتقاد حاد.. شيرين رضا تدخل المنطقة المحظورة بـ تغريدة مثيرة حول الأضحية

رضوى الشربيني بالفستان الأبيض ..تفاصيل مثيرة

قرار من الجبلاية بشأن نادي بيراميدز

إصابة رمضان صبحي خلال مران الأهلي

شاهد.. آخر لقاء للإرهابي عبد الرحمن منفذ انفجار معهد الاورام مع أسرته

الحذر مطلوب.. البيئة تكشف سبب ظهور حوت قرب شواطئ الساحل الشمالي

أنا سعيدة.. تعليق غامض من حلا شيحة بعد شائعة زواجها من محمد رمضان

انتقاد حاد.. شيرين رضا تدخل المنطقة المحظورة بـ تغريدة مثيرة حول الأضحية

اتحاد الكرة ينقذ الزمالك من ورطة قيد كهربا فى الدوري الممتاز بهذا الإجراء

ياسمين عبد العزيز تتعصب على شاب عاكسها على الهواء .. فيديو

شاهد.. لحظة توديع الإرهابي عبد الرحمن خالد منفذ تفجير معهد الاورام أسرته

بعد ارتدائه للمرة الثالثة.. لهذا السبب ياسمين صبري تفضل هذا الفستان..صور

شاهد.. آخر لقاء للإرهابي عبد الرحمن منفذ انفجار معهد الاورام مع أسرته

تفجير معهد الاورام.. أول تصريح لـ حسام عادل أحمد عضو حركة حسم بعد القبض عليه

ياسمين عبد العزيز عن مطلقها: الرجل ده على راسي وعلاقتنا زي الفل

بـ تنورة قصيرة.. إليسا تصدم متابعيها بـ إطلالة جريئة

عضو حركة حسم : رتبت توديع منفذ انفجار معهد الاورام لأهله في حديقة الازهر قبل الحادث بـ يوم

رئيس الزمالك السابق يتعرض للسقوط والإغماء بمصعد المنزل.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تخلصها من البوتكس.. أول ظهور لنوال الزغبي بفستان قصير جدا

الداخلية تثأر للشهداء.. صور ومعلومات خلية حسم الإرهابية المنفذة لتفجير الأورام

بـ جلابية بلدي وسيقان مكشوفة.. دوللي شاهين فى أجرأ ظهور علي السوشيال ميديا