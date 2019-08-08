الطب البيطرى بالدقهلية : تحصين ٢٥٥ ألف رأس ماشية

اعلن الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية عن الانتهاء من اعمال التحصين والتسجيل والترقيم للحيوانات الْيَوْمَ ضمن الحملة القومية الثانية لعام ٢٠١٩ للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع .



واكد انه تم تحصين إجمالي رؤوس ٢٥٥٩٧٤ راس ماشية بجميع مراكز المحافظة من خلال لجان التحصين في ٢١ ادارة بيطرية.



واوضح الدكتور عبد المنعم المنجى ان فرق المتابعة والترصد الوبائي عرضت تقرير يوضح استقرار الحالة الوبائية بالثروة الحيوانية الامر الذي زاد كمية الروؤس الماشية المعروضة بالأسواق وبالتبعية انخفاض أسعار الماشية.



كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر لجميع الاطباء والاداريين والمعاونين المشاركين في لجان التحصين التى تم تنفيذها في مزارع الماشية وأسواق الماشية والكمائن ومن منزل لمنزل