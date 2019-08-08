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محافظات

عيد الأضحى.. وكيل الطب البيطرى بـ الدقهلية يتفقد المجازر

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:54 م
الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم المنجى
همت الحسينى
تفقد الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، مجزر المنصورة الجديد بميت الكرماء للتأكد من توافر الاحتياجات اللازمة لمواجهة التزايد فى اعداد المذبوحات ايّام العيد الأربع.

كما تم تكليف فريق من ادارة المجازر بالمديرية لمتابعة باقي مجازر المحافظة والتى تبلغ ٢٧ مجزر منهم ثلاثة مجازر لا تعمل مجزر منية سمنود لصدور قرار ازالة له ومجزر كوهية حيث انه مجزر خاص يعمل طبقا لعمل المحجر ومجزر صهرجت الكبرى والذي لم يكتمل حتى الان.

اما عن المجازر العاملة والتى أعلنت كامل استعدادها لاستقبال الاضاحي مجزر المنصورة الجديد بميت الكرماء ومجزر دكرنس ومجزر منية النصر ومجزر الكردى ومجزر ميت سلسيل ومجزر الجمالية ومجزر المنزلة ومجزر العزيزة بالمنزلة ومجزر المطرية ومجزر بساط كريم الدين بشربين ومجزر شربين ومجزر بلقاس ومجزر السنبلاوين ومجزر تمى الامديد ومجزر اجا ومجزر طنامل ومجزر ميت العامل ومجزر كوم النور ومجزر اتميدة ومجزر ميت غمر ومجزر دماص ومجزر ميت يعيش ومجزر جمصة ومجزر نبروه

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