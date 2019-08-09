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الشرطة السودانية تنشر قواتها لتأمين احتفالات عيد الأضحى

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:11 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكدت رئاسة قوات الشرطة السودانية انتهاء استعداداتها لإنفاذ خطة تأمين البلاد، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقال مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة في الشرطة السودانية اللواء شرطة حسن حامد - في بيان - إن خطة تأمين عيد الأضحى تمضي وفق ما خطط له، حيث تم نشر قوات لتأمين الأسواق والأماكن العامة ودور العبادة والمرافق الحيوية، بمشاركة إدارات المباحث المركزية والدفاع المدني والجوازات والمرور وشرطة الولايات.

وأضاف أن الإدارة العامة للمرور نشرت عناصرها بالمدن على طول طرق المرور السريع لمراقبة حركة سفر المواطنين بين الولايات لقضاء فترة العيد، وذلك بكامل آلياتها ووحداتها الفنية لمعالجة الاختناقات المرورية.

وأوضح أن الإدارة العامة للدفاع المدني نشرت وحداتها المتخصصة لتأمين المسطحات المائية والشواطئ، بجانب خدمات الإطفاء والتدخل في حالات الطوارئ، إضافة لاستقبال الحالات المرضية وحالات الطوارئ بأقسام الطوارئ والحالات الحرجة بمستشفيات الشرطة بكامل أطقمها الطبية.

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