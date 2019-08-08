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شاهد.. إعدادات مزارع العجول قبل عيد الأضحى

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:52 م
مزراع العجول
مزراع العجول
خالد محيي الدين
قال فتح الباب أحمد، أحد سائقي الجرارات الخاصة بالتغذية، بأحد المجازر، إن البقر تتغذى على أعلاف مكونة من الدريس وتبن القمح والذرة المدشوشة و البنجر والصويا.

وأضاف "فتح الباب"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق"، في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يتم خلط جميع المكونات السابقة ويقوم بتوزيها للمواشي في المزرعة، في أوقات معينة من النهار حسب توجيهات خبراء التغذية الحيوانية، حرصا علي تسمين العجول.

وأوضح، أنه يتم وضع الأكل للمواشي في الصبح والظهر والعصر، ويأكل العجل الواحدة علف يترواح وزنه ما بين 12 إلى 18 كيلوجرام في اليوم الواحد على حسب أحجام العجل، ويقوم بمتابعة العجول ويبلغ الطبيب البيطري في حال اكتشافه مرض أحدهم.

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