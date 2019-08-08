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توقعات بارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية جديدة.. خبراء لـ صدى البلد: الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والسياسات التحفيزية للبنوك المركزية أبرز الأسباب

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:04 م
الذهب
الذهب
محمد صبيح
توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب
محمد زيدان: الاتجاه العام صاعد ومحطات انخفاض مؤقتة
سمير رؤوف: الذهب يتجه نحو تحقيق أعلى قمة له عالميا

حققت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية خلال تداولات الأسبوع لتقفز من مستويات 1400 دولار إلى 1500، مسجلا المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 6 سنوات وسط مخاوف عالمية من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

محمد زيدان كبير محللي الأسواق لدى ثينك ماركتس الشرق الأوسط، كشف في تصريح لـ صدى البلد، عن 3 أسباب وراء صعود الذهب إلى مستويات قياسية جديدة وسط توقعات بتسجيل المزيد من الارتفاعات على المستوى طويل الاجل.

وأرجع زيدان ارتفاعات الذهب إلى بدء البنوك المركزية دورة جديدة م السياسات التحفيزية وخفض أسعار الفائدة وهو ما يعزز من هروب السيولة نحو الذهب بالإضافة إلى الاضطرابات التجارية بين الولايات المتحدة الأمركية والصين والتي تلعب دورا رئيسيا في اتجاهات أسعار الذهب.

وأشار إلى عوائد السندات عالميا بعد اتجاه رؤوس الأموال لها وتحول 15 تريليون دولار من السندات إلى عوائد سالبة بالإضافة إلى ضعف الدولار لتتجه تلك الأموال نحو الذهب للتحوط.

وأكد زيدان لـ صدى البلد، أن الاتجاه العام للذهب صاعد مستهدفا مستويات 1550 دولارا - 1555 دولارا بنهاية العام، إلا أنه بعد الارتفاعات القوية من مستويات 1400 دولار قرب مستوى 1500 دولار في أقل من أسبوع، قد تتحقق بعض الموجات التصحيحية قصيرة الآجل إذا لم يتجاوز الذهب مستويات 1510 دولارات خلال تداولات الأسبوع المقبل.

وأشار محمد زيدان، إلى أن سيناريو الهبوط مؤقت وقصير الآجل لتكوين مراكز شراء جديدة يواصل الذهب بعدها اتجاهه الصاعد على الآجل الطويل لافتا إلى أن المخالطر كلها تتوقف على خطة ترامب ومواقفه اتجاه الصين وتغريداته التي تحدد مسار المعدن الأصفر.

توقع سمير رؤوف خبير أسواق المال، أن يشهد الذهب ارتفاعا محليا تزامنا مع توقعات الارتفاع العالمية، مشيرا إلى أن جميع التوقعات العالمية تتجه نحو استمرار صعود الذهب لتسجيل قمة 2008 عند مستوى 1800 دولار للأونصة.

كما توقع رؤوف في تصريحات لـ صدى البلد، أن يواصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري حتى مطلع العام المقبل 2020 مشيرا إلى أن تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه يعود بالأساس إلى تعافي مؤشرات الاقتصاد المصري وليس ضعفا في أداء العملة الأمريكية.

وتابع: أن قيمة التراجع في الدولار الأمريكي أمام الجنيه لن تعوق مسيرة صعود الذهب محليا بسبب توقعات الزيادة العالمية التي تصل إلى 300 دولار في الأونصة.. موضحا أن التوقعات المحلية تقترب بـ جرام الذهب من مستويات 900 جنيه.

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 8 أغسطس 2019 على ارتفاعه أمس الأربعاء، حيث ارتفع سعر الجرام بمعدل 7 جنيهات.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 678 و680 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 581 و 583 جنيها.

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 775 و777 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5424 و5440 جنيها.

وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 710 إلى 712 وعيار 14 سعرا يتراوح ما بين 452 و 453 جنيها، وعيار 12 من 387 جنيها إلى 389 جنيها.

وصعدت أسعار الذهب 1 بالمائة أمس الأربعاء، إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أعوام، في ظل غياب أي مؤشر على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

وارتفعت أسعار الذهب عند الساعة 07:18 (بتوقيت جرينتش) في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1490.57 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ أبريل عام 2013.

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