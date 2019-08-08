سر الشيفات.. ضعي الكوسة والدقيق علي اللحمة في هذه الحالة

عند طبخ اللحمة تحدث بعض الاخطاء التي تكون سبب في فساد وجبة العيد، هذه الاخطاء قد تحتاج الي بعض الاسرار التي يمكن تجعلك ان تتفاديها، ومن اكثر ما يقع به ربات المنزل بالعيد هو الشوربة او اللحمة المالحة ولذلك نقدم لكي بعض تكات واسرار الشيفات لحل هذه المشكلة.





- الملح الزائد في اللحمة:

فاذا وجدتي اللحم والشوربة مالحة يمكن ان تضيفي لها كريمة الطبخ “Sour Cream” حتي تعمل علي توازن الطعم



كما يمكن ان تستخدمي طريقة اخري يستخدمها الكثير من الشيفات وهي ان تضيفي لها صوص الدقيق وهو عبارة عن “دقيق, وماء , وكريمة طبخ, تخلط وتضاف للحمة.





كما يمكن ان تضعي بجانب طبق اللحمة مقبلات او سلطات غير مالحة حتي تقومي بتوازن الطعم, لو اللحمة كانت مفرومة ووجدتي اللحمة مالحة يمكن ان تضيفي لها كوسة, او كرنب, او بطاطس, ابشريهم وضعيهم مع اللحمة وستمتص الملح منها وتجعل اللحمة اطرى وتعطيها نكهة لذيذه .