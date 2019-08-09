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طبيب بيطري: العجول البرازيلية مقاومة للأمراض وتتحمل البيئة المصرية.. فيديو

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:01 ص
العجول
العجول
خالد محيي الدين
قال الدكتور مصطفى علاء الدين، المستشار بيطري، أن العجول البرازيلية قادرة على تحمل البيئة المصرية، نظرا لقدرتها علي مقاومة للأمراض و درجات الحرارة المرتفعة.

وأضاف "علاء الدين"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق"، في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن الثروة الحيوانية في مصر تحتاج إلى تنمية ومجهود كبير من أجل المحافظة عليها عبر تطوير السلالات المصرية ودعمها بأسلوب التلقيح الصناعي ودعم المربي حتى يستطيع إنتاج المزيد من الثروة الحيوانية، فضلا عن توفير تسهيلات كبري للرعاة والقائمين على تلك المزارع.

ولفت إلى أن المشكلة التي تواجه مربي الحيوانات، أسعار الأعلاف أصبحت مرتفعة، موضحا أن عدد الثروة الحيوانية المحلية غير كافية لتلبية احتياجات السوق المصري، خاصة أن تعداد مصر 100 مليون نسمة، والثروة الحيوانية من الأبقار فقط 2.300 مليون رأس وهو رقم ضعيف للغاية ولذلك يتم الاستيراد من الخارج من أجل سد هذه الفجوة، منوها إلى أن يتم استيراد لحوم من دول أمريكا اللاتينية، البرازيل وبعض الدول الأوروبية مثل أوكرانيا.

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