نقيب المحامين لـ شباب النقابة: ننتظر تصديق رئيس الجمهورية على التعديلات الجديدة.. نقابتكم طيلة تاريخها داعمة لحريات المواطنين.. وطبقا للدستور نحن شركاء للقضاء في تحقيق العدالة.. صور

سامح عاشور يلتقى محافظ البحيرة ويوجه رسائل لـ شباب النقابة...

من يعتقد أنه أقل شأنا من وكيل النيابة أو القاضي عليه أن يغادر المحاماة النقابة لها دور قومي وخاصة في الدعم الكامل لدولة فلسطين من يظن أن معهد المحاماة مجرد حضور وانصراف أو نجاح في الامتحان مخطئ





استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، سامح عاشور، نقيب المحامين، والوفد المرافق له، بمبنى المحافظة بمدينة دمنهور، خلال زيارته لها لحضور ختام معهد المحاماة.





وقال الهيثم تيسير، أمين عام مجلس فرعية شمال البحيرة، إن اللقاء كان مثمرا للغاية في ظل العلاقات الودية التي تجمع بين المحامين والقيادات التنفيذية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه خلال اللقاء طلب تخصيص قطعة أرض لبناء نادي للمحامين بالبحيرة، بمنطقة التقاء النيل بالبحر المتوسط برشيد، ووعد المحافظ بدراسة الأمر.





كما شدد سامح عاشور نقيب المحامين، خلال مشاركته بختام معهد المحاماة بالبحيرة ، على أهمية مظهر المحامي الذي يجب أن يكون متكافئا ولا يقل عن مظهر القاضي أو وكيل النيابة.





وتابع: "من يعتقد أنه أقل شئنا من وكيل النيابة أو القاضي عليه أن يغادر المحاماة، ونحن طبقا للمادة 198 من الدستور شركاء للقضاء في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، وننتظر خلال الفترة المقبلة تصديق رئيس الجمهورية على تعديلات قانون المحاماة التي وافق عليها مجلس النواب، والمتضمنة لكافة الحصانات التي نص عليها الدستور.





وأشار "عاشور"، إلى أن النقابة طيلة تاريخها داعمة لحريات المواطنين وحقوقهم، ومدافعة عن الوطن واستقلاله، ونحن نستشعر الآن أن مصر مستهدفة من أعدائها بهدف تقويض دورها، منوها إلى أن النقابة لها دور قومي وخاصة في الدعم الكامل لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشريف، ورفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل.





وأضاف سامح عاشور، إن معهد المحاماة جزء من الجهد الذي يقدم لرفع شأن شباب المحامين، لكي يكونوا قادرين على حمل رسالة المحاماة العظيمة، مؤكدا أن المحاماة ليست مهنة أو حرفة أو وظيفة، بل هي رسالة للدفاع عن كافة القيم النبيلة في المجتمع، والدفاع عن الوطن والمواطن، ويجب ممارستها بالأمانة والشرف والاستقلال.





ووجه "عاشور"، رسالة لشباب المهنة، خلال مشاركته بختام معهد المحاماة بالبحيرة، والذي عقد بقاعة المؤتمرات بمقر النقابة بمدينة دمنهور، قائلا: "من يظن أن معهد المحاماة مجرد حضور وانصراف أو نجاح في الامتحان مخطأ، فالمكسب الحقيقي هو التعلم، وأن تضيفوا في كل يوم ثقافة جديدة لتأدية دورك المهني الرفيع"، مضيفا أن دراسة القانون لا تكفي لخلق محام متميز، بل يجب القراءة والاطلاع في كافة فروع المعرفة.



