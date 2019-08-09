إزالة 118 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات بإزالة ١١٨ حالة تعدي على أراضى أملاك الدولة بمراكز "أبوحماد- الابراهيمية- مشتول السوق" حيث تم إزالة ٣٣ حالة تعدي بمساحة ١٣ فدان و٨قيراط و٢٠سهم بناحية مركز أبوحماد وإزالة عدد ٣٥ حالة تعدي بمساحة ٢٢ قيراط و٨ سهم ارض زراعية و ١٥٢٤ متر أرض مباني بناحية مركز الابراهيمية بالإضافة إلى ازالة عدد ٥٠ حالة تعدي بمساحة ٦ فدان و٤ قيراط و ١٧سهم بمركز مشتول السوق.



وأشار المحافظ الي انه يأتي ذلك ضمن فعاليات الموجة الـ (13) لإزالة التعديات وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالة كافة أشكال التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة (زراعية - مباني) واستردادها والإستفادة منها لإقامة مشروعات تنموية لخدمة جميع أبناء المحافظة.



أكد المحافظ علي استمرار حملات ازالة التعديات بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والقوات المسلحة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية لتنفيذ جميع قرارات الازالة المستهدفة خلال الموجة الـ (13)دون تهاون وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين بكل قوة وحزم .



كلف محافظ االشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإزالة المخالفات من المهد، مشددًا على ضرورة اتخاذ الاجراءات الأمنية والقانونية اللازمة للحفاظ على الأراضي التي يتم استردادها لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة وحق الشعب.