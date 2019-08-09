البنوك تستأنف عملها الأربعاء المقبل

قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بالجهاز المصرفي اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة 3 أيام بمناسبة احتفالات عيد الأضحي المبارك، علي أن يتم العودة للعمل اعتبارا من الأربعاء المقبل.



وقال البنك المركزي المصري في بيان له منذ قليل، إن الإجازة تشمل وقفة عرفات وأيام العيد، علي أن يتم عودة البنوك لعملها وفي المواعيد الرسمية المحددة اعتبارا من ثالث أيام العيد.



وعطلت الحكومة عملها بالجهاز الإداري اعتبارا من الأحد المقبل نظرا للاحتفال بالعيد.



في الوقت نفسه تجري استعدادات بالبنوك و فروعها علي مستوي المحافظات لتغذية ماكينات الصراف الآلي ATM بمقرات البنوك و السلاسل التجارية المنتشرة، لتغذيتها بأوراق النقد الجديد استعدادا للعيد.