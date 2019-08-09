ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنوك تستأنف عملها الأربعاء المقبل

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:34 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
محمد يحيى
قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بالجهاز المصرفي اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة 3 أيام بمناسبة احتفالات عيد الأضحي المبارك، علي أن يتم العودة للعمل اعتبارا من الأربعاء المقبل.

وقال البنك المركزي المصري في بيان له منذ قليل، إن الإجازة تشمل وقفة عرفات وأيام العيد، علي أن يتم عودة البنوك لعملها وفي المواعيد الرسمية المحددة اعتبارا من ثالث أيام العيد.

وعطلت الحكومة عملها بالجهاز الإداري اعتبارا من الأحد المقبل نظرا للاحتفال بالعيد.

في الوقت نفسه تجري استعدادات بالبنوك و فروعها علي مستوي المحافظات لتغذية ماكينات الصراف الآلي ATM بمقرات البنوك و السلاسل التجارية المنتشرة، لتغذيتها بأوراق النقد الجديد استعدادا للعيد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر تفاصيل استعدادات البنوك في العيد

تعرف على موقف العمل في البنوك غدا بعد ظهور رؤية العيد

البنوك تنفذ قرار المركزي بتعطيل عملها لمدة 5 أيام

غدا.. البنوك تعود لعملها بعد 5 أيام إجازة

اليوم.. البنوك تعود للعمل بعد إجازة 5 أيام

تعرف على موعد عودة البنوك للعمل بعد إجازة عيد الأضحى

ترشيحاتنا

بسبب خلاف بسيط .. زوج يسكب ماء مغليا على وجه زوجته .. فيديو

اخبار الفن.. انتقادات لـ شيرين رضا بسبب الأضحية.. ورومانسية ريهام حجاج مع زوجها

أعداد حجاج الداخل في السعودية

أسعار اللحوم في عيد الأضحى 2019

الصفاقسي يطالب بالتدخل لإنهاء أزمة تجنيد عمرو جمال والاستمرار في الدوري التونسي

بسبب فستان.. بشرى تثير ضجة عبر السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تتجول في شوارع كاليفورنيا .. صور

بعد تخلصها من البوتكس.. أول ظهور لنوال الزغبي بفستان قصير جدا

الداخلية تثأر للشهداء.. صور ومعلومات خلية حسم الإرهابية المنفذة لتفجير الأورام