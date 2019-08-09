مصر الأولى عالميا.. مؤشر الفتوى العالمي: هذه الدول الأكثر إصدارا للفتاوى

أعلن مؤشر دار الإفتاء العالمي للفتوي، أن هناك عشر دول هي الأكثر إصدارًا للفتاوى، وهي (مصر محليًّا وقطر والسعودية والإمارات خليجيًّا، والأردن والعراق وفلسطين وليبيا وموريتانيا عربيًّا، وجنوب إفريقيا على المستوى الدولي).





وقال المؤشر في بيان، إنه لا تزال مصر متصدرة دول العالم من حيث الفتاوى الصادرة عنها، رسمية كانت أم غير رسمية، وذلك عدة أسباب، منها: تعدد نوافذ الإفتاء الرسمية المتمثلة في المؤسسات الدينية التي تأتي دار الإفتاء على رأسها، وتعدد النوافذ والقوالب الإعلامية الناقلة للفتاوى رسمية وغير رسمية، وكثافة أنشطة المؤسسات الإفتائية الرسمية، وإتاحة خدماتها لجمهور المستفتيين بعدة وسائل على مدار اليوم؛ بحيث إن الحصول على الفتوى لم يعد قاصرًا على ذهاب المستفتي للمفتي في مقر عمله بل استحدثت وسائل إعلام واتصال وهواتف وشبكات تواصل سهلت مهمة الطرفين، آخرها خدمة البث المباشر بدار الإفتاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تفردت به دار الإفتاء المصرية.





وتابع المؤشر في بيانه: ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي- لا سيما موقع تويتر- في وجود المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، فضلًا عن وجود قنوات دينية سعودية تخصص برامج للفتوى، ونشاط المواقع والحسابات الرسمية الخاصة بهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء سواء مواقع الويب أو مواقع التواصل الاجتماعي.



