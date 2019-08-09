ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مصر الأولى عالميا.. مؤشر الفتوى العالمي: هذه الدول الأكثر إصدارا للفتاوى

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:10 ص
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
محمد شحتة
أعلن مؤشر دار الإفتاء العالمي للفتوي، أن هناك عشر دول هي الأكثر إصدارًا للفتاوى، وهي (مصر محليًّا وقطر والسعودية والإمارات خليجيًّا، والأردن والعراق وفلسطين وليبيا وموريتانيا عربيًّا، وجنوب إفريقيا على المستوى الدولي).

وقال المؤشر في بيان، إنه لا تزال مصر متصدرة دول العالم من حيث الفتاوى الصادرة عنها، رسمية كانت أم غير رسمية، وذلك عدة أسباب، منها: تعدد نوافذ الإفتاء الرسمية المتمثلة في المؤسسات الدينية التي تأتي دار الإفتاء على رأسها، وتعدد النوافذ والقوالب الإعلامية الناقلة للفتاوى رسمية وغير رسمية، وكثافة أنشطة المؤسسات الإفتائية الرسمية، وإتاحة خدماتها لجمهور المستفتيين بعدة وسائل على مدار اليوم؛ بحيث إن الحصول على الفتوى لم يعد قاصرًا على ذهاب المستفتي للمفتي في مقر عمله بل استحدثت وسائل إعلام واتصال وهواتف وشبكات تواصل سهلت مهمة الطرفين، آخرها خدمة البث المباشر بدار الإفتاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تفردت به دار الإفتاء المصرية.

وتابع المؤشر في بيانه: ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي- لا سيما موقع تويتر- في وجود المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، فضلًا عن وجود قنوات دينية سعودية تخصص برامج للفتوى، ونشاط المواقع والحسابات الرسمية الخاصة بهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء سواء مواقع الويب أو مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ساهم موقع "إسلام ويب" التابع لوزارة الأوقاف القطرية في احتلال قطر للمرتبة الثالثة، نظرًا لاحتوائه على محتوى إفتائي غزير، جعله يتصدر المواقع المتخصصة، وموقعا (أسك إمام،ومفتي أون لاين) التابعان لجنوب إفريقيا أسهما في جعل الدولة ضمن قائمة الأكثر فتاوى. 

ترشيحاتنا

نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالقاهرة 2019 بالرقم القومي .. الآن عبر هذا الرابط

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لـ مقتل 8 إرهابيين في الفيوم

ياسمين عبد العزيز تتعصب على شاب عاكسها على الهواء .. فيديو

خبير أمني: الداخلية بذلت مجهودا كبيرا للكشف عن هوية منفذ حادث معهد الاورام الإرهابي

ياسمين عبد العزيز تصطدم بسيارة إسعاف وتعطل نقل مريض للمستشفى

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة في حادث انفجار معهد الأورام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تتجول في شوارع كاليفورنيا .. صور

بعد تخلصها من البوتكس.. أول ظهور لنوال الزغبي بفستان قصير جدا

الداخلية تثأر للشهداء.. صور ومعلومات خلية حسم الإرهابية المنفذة لتفجير الأورام