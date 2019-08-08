ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناد قبرصي يخطف المدرب المرشح لقيادة الزمالك

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:05 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن نادي أبويل نيقوسيا القبرصي، التعاقد مع الألماني توماس دول ليشرف على تدريبه بعقد لمدة عامين، بعد أن اقترب اسم الأخير من تدريب الزمالك في الفترة المقبلة.

وكان المدرب الألماني توماس دول قد دخل قائمة اهتمامات نادى الزمالك، لتدريب الفريق الأبيض فى الفترة المقبلة، بعد إقالة المدرب خالد جلال.

ويبحث الزمالك عن مدير فنى أجنبى يقود الفريق فى الفترة المقبلة، إذ يتولى طارق يحيي تدريب الفريق الأبيض فى الوقت الحالى.

ترشيحاتنا

في السوبر الإفريقي.. الزمالك يكتسح الترجي التونسي 4 / 1

رسميا.. فرج عامر يعلن انتقال نجم الأهلي إلى سموحة

إسلام جمال ينشر صورا من كتب كتاب احمد حاتم

نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالقاهرة 2019 بالرقم القومي .. الآن عبر هذا الرابط

تحذير شديد اللهجة.. الجبلاية تطالب الأهلي والزمالك بإنهاء أزمات لاعبيهما

بدون مكياج وبشعر مجعد.. ندى موسى في أحدث جلسة تصوير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تخلصها من البوتكس.. أول ظهور لنوال الزغبي بفستان قصير جدا

الداخلية تثأر للشهداء.. صور ومعلومات خلية حسم الإرهابية المنفذة لتفجير الأورام

بـ جلابية بلدي وسيقان مكشوفة.. دوللي شاهين فى أجرأ ظهور علي السوشيال ميديا