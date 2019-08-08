ناد قبرصي يخطف المدرب المرشح لقيادة الزمالك

أعلن نادي أبويل نيقوسيا القبرصي، التعاقد مع الألماني توماس دول ليشرف على تدريبه بعقد لمدة عامين، بعد أن اقترب اسم الأخير من تدريب الزمالك في الفترة المقبلة.



وكان المدرب الألماني توماس دول قد دخل قائمة اهتمامات نادى الزمالك، لتدريب الفريق الأبيض فى الفترة المقبلة، بعد إقالة المدرب خالد جلال.



ويبحث الزمالك عن مدير فنى أجنبى يقود الفريق فى الفترة المقبلة، إذ يتولى طارق يحيي تدريب الفريق الأبيض فى الوقت الحالى.