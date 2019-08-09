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اقتصاد

25 مليار جنيه إجمالي تداول البورصة خلال أسبوع

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:43 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الحالي نحو 25.0 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3,371 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 733 مليون ورقة منفذة على 78 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وقد استحوذت الأسهم على 68.8 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 31.20 % خلال الأسبوع.

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