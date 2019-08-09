ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن الجيزة يكثف الخدمات والأقوال ويعقم ساحات الصلاة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:42 ص
صدى البلد
ندي حمودة - أحمد مهدي
استعدت مديرية أمن الجيزة بكافة إداراتها لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة الأمنية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

أصدر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة تعليماته إلى كافة القيادات الأمنية لوضع الخطة الأمنية بتعيين الخدمات اللازمة لتوفير الراحة للمواطنين من خلال ملاحظة الحالة الأمنية وتأمين صلاة العيد عن طريق قيام قيادات البحث الجنائي بتأمين أماكن الصلاة بالمساجد والمرور المستمر عليها بسيارات الدورية لازالة كافة ما يخل بالأمن العام وتوفير أقصى سبل الراحة للمصلين .

كما هدفت الخطة التي وضعها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث الي تأمين المناطق السياحية والأثرية التي تشهد إقبالا من الزوار حيث تتولى الخدمات المكلفة بتامين المنطقة الأثرية برئاسة العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة نشر الأكمنة وتفتيش المقبلين الي سفح الأهرامات فضلا عن تأمين الأفواج السياحية ورحلات الزائرين من المصريين كما اعتمدت الخطة على تكثيف الخدمات بحديقة الحيوان لمنع حوادث التحرش وانتشار الباعة الجائلين وتتمركز قوات مكافحة العنف ضد المرأة أمام حدائق الحيوان والأورمان ودور السينما والمتنزهات منعا لجرائم التحرش .

وهدفت الخطة ايضا الي ضبط تجار الألعاب النارية ونشر الأكمنة والخدمات الأمنية وتعزيز الرقابة على المحاور داخل المدن وخارجها .

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم في عيد الأضحى 2019

خالد عكاشة يتحدث عن جهود الداخلية في كشف هويات منفذي حادث معهد الأورام

أعداد حجاج الداخل في السعودية

شاهد.. كاميرات المراقبة ترصد تحركات سيارة منفذ انفجار معهد الاورام

رد ناري من مالك وادي دجلة على رئيس نادي الزمالك والسبب صفقة.. التفاصيل

في 20 معلومة.. ماذا قالت الداخلية عن حادث انفجار معهد الاورام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تتجول في شوارع كاليفورنيا .. صور

بعد تخلصها من البوتكس.. أول ظهور لنوال الزغبي بفستان قصير جدا

الداخلية تثأر للشهداء.. صور ومعلومات خلية حسم الإرهابية المنفذة لتفجير الأورام