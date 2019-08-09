بعد استيلائه على 527 طن قمح مدعم.. النيابة تتحرى عن نشاط أمين شونة بكرداسة

أجرت نيابة كرداسة ومركز امبابة تحقيقات موسعة مع أمين شونة تابعة لأحد البنوك في اتهامه بالاستيلاء على 527 طنا من الأقماح المحلية المدعم من قبل الدولة.



وطلبت النيابة تحريات مباحث الإدارة العامة للتموين ومباحث الأموال العامة حول نشاط المتهم والفترة التي استغلها في الاستيلاء علي تلك الكمية من الأقماح والمبلغ الذي تسبب في خسارة الدولة له.



وأشارت التحقيقات التي أجريت بإشراف المستشار وليد سراج المحامي العام الأول لنيابات كرداسة ومركز إمبابة أن الإدارة العامة لمباحث التموين تمكنت من ضبط أمين شونة تابعة لأحد البنوك بدائرة مركز شرطة كرداسة لاستيلائه على كميات كبيرة من الأقماح المحلية المدعم من قبل الدولة قدرها (527,544) خمسمائة وسبعة وعشرون طن وخمسمائة وأربعة وأربعون كيلو جرام عن طريق التلاعب فى الأرصدة الدفترية والتصرف فيها لحسابه الشخصى ببيعها فى السوق السوداء و استيلائه على أموال الدعم وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.



وجاء ذلك ضمن حملة شنتها مباحث التموين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية وضبط جرائم الغش التجارى.