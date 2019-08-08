المحرصاوي يهنئ طبيبا أزهريا لاختياره عضوا بلجنة الجوائز بمنظمة أمريكية

قدم الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، التهنئة للدكتور هاني عبدالجواد، استشاري جراحة العمود الفقري للأطفال والكبار بجامعة الأزهر والحاصل علي زمالة جراحة العمود الفقري للأطفال والكبار من جامعة مونتريال بكندا، لاختياره من المنظمة الأمريكية لجراحة العمود الفقرى ضمن ٢٢ جراحا من مختلف بلدان العالم عضوا بلجنة الجوائز والمنح الخاصة بالمنظمة.



ينتمي هاني عبدالجواد لكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، التي تشهد طفرة على كافة المستويات برئاسة الدكتورة نيرة مفتاح، عميد الكلية، وكانت من أوائل الكليات الطبية التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، كذلك كانت من أوائل الكليات التي حصلت على تجديد الاعتماد، خلال الشهر الماضى، ما يعكس نجاح مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في العلوم التطبيقية والعملية جنبا إلى جنب مع العلوم الشرعية والنظرية.



جدير بالذكر أن مجموعة تشوهات العمود الفقري الأمريكية هي أكبر مجموعة بالعالم متخصصة في أمراض وتشوهات العمود الفقري ومقرها ولاية ويسكونسن الأمريكية وتمنح هذه المنظمة العديد من الجوائز والزمالات.



فاز عبد الجواد من قبل بأحد جوائز المنظمة الأمريكية سنة ٢٠١٨، وتم اختياره في وقت سابق لعضوية لجنة تنظيم المؤتمرات الخاصة بالمجموعة الأمريكية في مختلف بلدان العالم، وتم أيضا اختياره ضمن ١٧ جراحا للجنة مساعدة الدول النامية في جراحات العمود الفقري.



حصد الدكتور هاني عبدالجواد العديد من الجوائز العلمية ونال شهادات التقدير وتم تكريمه من العديد من الهيئات والمؤسسات العلمية المرموقة، وآخرها الأسبوع الماضي من مجلس جامعة الأزهر بقيادة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.