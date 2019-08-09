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اقتصاد

أسعار اللحوم في عيد الأضحى 2019

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 12:59 ص
أسعار اللحوم في عيد
أسعار اللحوم في عيد الاضحى 2019
محمد صبيح
يستعرض صدى البلد أسعار اللحوم في عيد الأضحى 2019 في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح اللحوم في المنافذ التابعة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى 2019.

قال خالد إبراهيم مدير فروع مجمعات الأهرام الاستهلاكية بمحافظة الجيزة، إنه يجري طرح كميات كبيرة من اللحوم استعدادا لـ عيد الأضحى 2019 في فروع مجمعات الأهرام بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تصل إلى 20%.

وأضاف إبراهيم لـ صدى البلد، أنه يتم طرح كيلو لحم الكندوز السوداني بـ 85 جنيها والبرازيلي بـ 110 جنيهات والضأن السوداني المبرد بـ 95 جنيها والبرازيلي المجمد زنة 500 جرام بـ 33 جنيها.

وأشار مدير فروع مجمعات الأهرام الاستهلاكية بمحافظة الجيزة، إلى طرح خراف بلدية حية للبيع ببعض المجمعات التي يتاح إقامة شوادر بها سعر الكيلو 62 جنيها.

وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأذرعها شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير كافة السلع الرئيسية للمواطنين طوال العام وخلال المناسبات الموسمية بأسعار مخفضة عن الأسواق 20%.

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