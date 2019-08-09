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تعليم

عمرو عزت سلامة يوجه التحية للأجهزة الأمنية بعد القبض على خلية معهد الأورام

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 12:36 ص
عمرو عزت سلامة
عمرو عزت سلامة
كريم عاطف
وجه الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي الأسبق، التحية لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والأجهزة الأمنية؛ لسرعتهم في تحديد منفذي الهجوم الإرهابي الغاشم الذي وقع أمام معهد الأورام وراح علي أثره عدد من الضحايا والمصابين .

وقال سلامة في بيان له "نثق في أجهزة الدولة بأنها تعمل ليلا ونهارا من أجل دحر هذا الإرهاب الأسود واقتلاعه من جذوره".

وأكد أن ما حدث لن يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة النجاحات الأمنية والمشاريع العملاقة التي تقوم بها الدولة تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتم سلامة حديثه قائلا "الجماعات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد الضربات الناجحة التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة".

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