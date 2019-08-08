البورصة: تنفيذ 111 ألف عملية الأسبوع الماضي

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الحالي نحو 25.0 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3,371 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 733 مليون ورقة منفذة على 78 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.



واستحوذت الأسهم على 68.8 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 31.20 % خلال الأسبوع.