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اقتصاد

البورصة: تنفيذ 111 ألف عملية الأسبوع الماضي

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:21 م
محمد فريد رئيس البورصة
محمد فريد رئيس البورصة المصرية
محمد صبيح
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الحالي نحو 25.0 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3,371 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 733 مليون ورقة منفذة على 78 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 68.8 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 31.20 % خلال الأسبوع.

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