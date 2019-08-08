تعرف على حركة بيع المواشي بسوق المنوفية.. فيديو

خصص الإعلامي شريف عامر حلقة اليوم من برنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة إم بي سي مصر، من محافظة المنوفية، وبالتحديد من سوق الماشية.



وأضاف عامر، هذه الحلقة تأتي قبل حلول عيد الأضحي بـ 48 ساعة، لكشف بعض الأشياء للمواطنين منها أسعار اللحوم و وحركة الشراء و البيع فى الأسواق.



وقال أحد تجار المواشي بسوق الماشية بمحافظة المنوفية، أن أسعار الماشية أرخص كثيرًا عن العام الماضي، ولكن البيع العام الماضي كان أكثر، موضحة أنه قام ببيع عجل كبير بسعر 21 ألف جنيه وأن سعره الحقيقي يتجاوز الـ 30 ألف ولكن حركة السوق تسببت فى انخفاض الأسعار.



وتابع تاجر آخر، أن جميع التجار لديهم حالة من الضيق وذلك بسبب ضعف حركة البيع، مؤكدًا أن غلاء أسعار الأعلاف تسبب في ركود حركة البيع هذا العام.