طلاق النجوم بين الاحترام وقلة الأصل.. ياسمين عبد العزيز: طليقي على راسي.. سمية الخشاب وأحمد سعد اللى مايشتري يتفرج

أكدت الفنانة ياسمين عبد العزيز؛ أنها اختارت المشاركة في مسلسل آخر نفس في العام الحالي على الرغم من أنه ليس كوميديا لتخلق تجربة جديدة لنفسها وتحديا جديدا.





وتحدثت ياسمين عبد العزيز، خلال استضافتها ببرنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ عن انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة؛ قائلة: « أنا لما أعلنت الخبر كنت منفصلة بقالي سنة ومحدش كان يعرف ومحمد أبو عيالي ورجل محترم جدا .. ولازم نحترمه .. بس الطلاق كان على رغبتي .. والإعلان على الطلاق لانه جه الوقت اللي الناس تعرف فيه».





وقالت ياسمين عبد العزيز؛ : «أنا اتعرفت على محمد وانا عندي 18 سنة وكان عايزنى اعمل إعلان لـشركته .. وعرض عليا الزواج لمدة أكثر من 3 سنين».





وتطرقت ياسمين عبد العزيز إلى الهجوم التي تتعرض له على السوشيال ميديا؛ من الممثلة ريهام حجاج زوجة حلاوة الحالية : «الحاجات دي مبتفرقش معايا خالص .. أنا بشوف ان البني ادم يتكلم عن نفسه بشغله .. أنا مينفعش أجرح في أبو أولادي أبدا .. علاقتنا زي الفل وبنكلم بعض .. الرجل ده على راسي وعلاقتنا أكبر من زوجين وانفصلنا».





واستطردت: « الزعل عندي مبيخدش أكثر من يوم يوم واحد .. وفي النهاية ده أبو عيالي ومش هينفع أتكلم عليه وحش عشان عيالي لما يتفرجوا على كلامي ميزعلوش .. وأنا مش فاضية أرد على حد لأنه كان فيه حياة وانتهت وخلاص وانا دلوقتي بفكر في أولادي وشغلي».





الإنفصال الناعم أو الهادئ تكرر أيضا مع الثنائى هنا شيحة وأحمد فلوكس مؤخرا، حيث تم الإعلان عنه فى أجواء يغلفها الإحترام المتبادل.





حتى وصل الأمر أن الفنان أحمد فلوكس فوجئ الفنان بتعليق عبر حسابه على انستجرام، من إحدى متابعاته، هاجمت فيه مُطلقته الفنانة هنا شيحة، بعدما نشر "فلوكس" تعليقًا بهاجم من خلاله المنافقون.





وظنت المتابعة أن أحمد فلوكس، يقصد بكلامه، هنا شيحة، فكتبت المتابعة في تعليقها: "قتلتونا بالألغاز.. شيحة أصلا ما وحدة بتاعة زواج، وأنت غلطت لما تزوجتها، والعيش بالأطلال ماراح ينفع!، وأنت ذكي وأحلى منها هي أصلا ما عندها ذرة جمال وأنوثة".





من جهته، ردّ أحمد فلوكس على متابعته،: "إيه اللي انتي كاتباه ده؟، أولا أنت مالك؟، ثانيا ألغاز إيه؟ إنتي قاعدة فاضية وبتشتغلي نفسك ولا إيه بالظبط، ثالثا أنت إزاي تقولي على هنا الكلام ده؟".





وتابع فلوكس: "انتي تعرفيها أو تعرفي أهلها عشان تقولي كلام عليها زي ده.. لتقل خيرا أو تصمت يعني تخرسي.. رابعا مين العبقري اللي قال إني بنزل كلام لـ هنا؟، عيب الكلام ده وما يصحش أبدًا تغلطي في هنا، أولا لأنها فنانة كبيرة ومعروفة، وبنت أصل وناس ومحترمة".





واختتم أحمد فلوكس، رده: "ثانيا.. لأنها كانت مراتي يعني كانت أنا.. عيب عيب عيب.. ما يصحش نهائي".





على جانب أخر شغل الرأى العام إنفصال الفنان أحمد سعد عن الفنانة سمية الخشاب والذى صاحبه ردود أفعال متباينة من وتراشق هنا وهناك، ووصفه الكثير من المتابعين بأنه الطلاق الأسوء بين الأزواج فى الوسط الفنى مؤخرا.





كشفت الفنانة سمية الخشاب تفاصيل عن حياتها وأسرار زواجها وطلاقها من المطرب أحمد سعد، حيث أكدت أنها عاشت أصعب عامين فى حياتها، وأنها تعرضت لمشكلات كثيرة ولم تتلق أى تهنئة من أصدقائها بعد الزواج من سعد ولكن تلقت تهانئ كثيرة بعد الطلاق، وحكت واقعة طلاقها الشفهى من سعد قبل الطلاق المعلن، وسبب منعتها من حبسه.





قالت الفنانة سمية الخشاب إن حياتها مع زوجها السابق أحمد سعد كانت خطرا عليها، معقبة: «أقل حاجة عشتها معاه كانت التعاسة والبؤس».





وأضافت "الخشاب"، خلال تصريحات تليفزيونية: «كنت بحاول أخلي حياتي سعيدة ولذيذة»، موضحة: «كان فيه أيام حلوة بس هو كان عنده ظروف».



