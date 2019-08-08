ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بمواصفات فتى أحلامها .. فيديو

أكدت الفنانة ياسمين عبد العزيز؛ أنها لن تتزوج ثانية إلا عن حب؛ موضحة أنها لها مواصفات خاصة في حبيبها تتجسد في الراحل أحمد زكي.



وقالت ياسمين عبد العزيز، خلال استضافتها ببرنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛: « مليش انا في الشعر الأصفر والعيون الخضراء والجو ده .. بحب استايل أحمد زكي ».



وأشارت ياسمين عبد العزيز؛ أنها أبدت حياته الفنية في عمر 12 سنة؛ تزوجت في وانجب في سن مبكرة.



وتابعت ياسمين عبد العزيز؛ أنها كانت تعمل نحو خمسة إعلانات في اليوم الواحد وهذا رقم قياسي.