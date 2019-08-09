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خالد عكاشة يتحدث عن جهود الداخلية في كشف هويات منفذي حادث معهد الأورام

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:00 ص
حادث معهد الأورام
حادث معهد الأورام
خالد محيي الدين
قال الخبير الأمني، العميد خالد عكاشة، إن وزارة الداخلية المصرية بذلت جهود جبارة خلال البحث عن مرتكب حادث معهد الأورام، فضلا عن عرض تقرير مفصل عن الخلية العنقودية الإرهابية المتورطة في ذلك الحادث الأليم.

وأضاف، "عكاشة" خلال مداخلة هاتفية علي فضائية "أكسترا نيوز"، أن ذلك المجهود الجبار قد ظهر في سرعة بحث رجال وزارة الداخلية عن الجاني، والذي لم يتجاوز الـ 72 ساعة فقط منذ أرتكاب ذلك الحادث الإرهابي الغاشم.

وتابع، أن الخبراء الفنيين والطب الشرعي استطاعوا بكل سرعة التوصل للجاني المتورط في ذلك الحادث الإرهابي الأليم، ما مهد الطريق أمام رجال الأمن للوصول لتلك الخلية الإرهابية.

وأوضح أن المباحثات الأولية للحادث من حيث أنواع المتفجرات وقوتها، تؤكد تورط حركة حسم الإرهابية، مؤكدا أن المجموعة المنفذة هي خلية مدربة علي أعلى مستوي.

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