رسميا.. أليكس أيوبي ينتقل رسميا إلى إيفرتون لمدة 5 سنوات

انتقل أليكس أيوبى نجم فريق أرسنال الإنجليزي بشكل رسمي إلى فريق ايفرتون مقابل 40 مليون جنيه استرليني فى صفقة تمتد لخمس سنوات مقبلة.



وقال ماركو سيلفا مدرب إيفرتون تعقيبا على الصفقة: "كان أليكس إيوبي أحد أبرز أهدافنا في الميركاتو، أعتقد أنه سيكون إضافة رائعة للفريق".



وأضاف "إنه لا يزال لاعبًا شابًا ولكن لديه خبرة كبيرة بعدما خاض 100 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى اللعب على المستوى الأوروبي رفقة منتخب بلاده".