رسالة نارية من عدلي القيعي إلى النجم الساحلي بسبب الهارب كوليبالي

علّق المهندس عدلى القيعى مدير التعاقدات بالنادى الأهلى على طريقة النجم الساحلى التونسى فيما يتعلق بتسوية أزمة اللاعب الإيفواري سليمان كوليبالي الهارب من النادى الأهلى .



وقال القيعى إن الأهلى تلقى عرضا ضعيفا من النجم الساحلى بدفع تقريبا نصف الغرامة التي وقعت على اللاعب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا " والتي تبلغ مليونا و 400 الف دولار بعد هروبه فى مايو 2017 .



وأضاف مدير التعاقدات أن النجم عرض دفع نصف الغرامة وعلى تقسيط لمدة 5 سنوات وهو أمر مرفوض تماما وتعجب من الطريقة التى تحدث وتفاوض بها النجم الساحلى .



وأشار الى أن الأهلى يتمسك دائما بحقوقه فى أى قضية تتعلق به وهو أمر غير قابل للنقاش. مشيرا الى أن مستعد لإنهاء الخلاف ولكن بحصوله على حقوق الأهلي كاملة .