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رياضة

رسالة نارية من عدلي القيعي إلى النجم الساحلي بسبب الهارب كوليبالي

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:34 م
كوليبالى
كوليبالى
محمد رشاد
علّق المهندس عدلى القيعى مدير التعاقدات بالنادى الأهلى على طريقة النجم الساحلى التونسى فيما يتعلق بتسوية أزمة اللاعب الإيفواري سليمان كوليبالي الهارب من النادى الأهلى .

وقال القيعى إن الأهلى تلقى عرضا ضعيفا من النجم الساحلى بدفع تقريبا نصف الغرامة التي وقعت على اللاعب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا " والتي تبلغ مليونا و 400 الف دولار بعد هروبه فى مايو 2017 .

وأضاف مدير التعاقدات أن النجم عرض دفع نصف الغرامة وعلى تقسيط لمدة 5 سنوات وهو أمر مرفوض تماما وتعجب من الطريقة التى تحدث وتفاوض بها النجم الساحلى .

وأشار الى أن الأهلى يتمسك دائما بحقوقه فى أى قضية تتعلق به وهو أمر غير قابل للنقاش. مشيرا الى أن مستعد لإنهاء الخلاف ولكن بحصوله على حقوق الأهلي كاملة .

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